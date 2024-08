Habitare Materialsin Nemo arkkitehdit: ”Meidän kaikkien tulisi oppia sietämään epätäydellisyyttä ja keskeneräisyyttä ympäristössä”

Vanhan esiin jättäminen esiin ja kerroksellisuuden kunnioittaminen on teille suunnittelijoina luontevaa. Miksi?

Maria: Tulemme aina jostakin, ja paikoilla ja materiaaleilla on historiansa. Jos otamme historian pois, kontekstia ei enää ole. Se ei tuota sielukasta ja merkityksellistä ympäristöä. Erilaiset aikakerrostumat rikastavat tilaa, pitävät meidät hereillä historiasta ja siitä, ettei sitä poisteta myöskään mielestä. Elämme jatkumossa – tämä liittyy myös tilaan.

Jussi: Jos on paljon kerroksia päällekkäin, asiat ovat syviä. Jos kerrokset otetaan pois, on vain yksi pinta. Yritämme puhua Habitare Materialsin kautta materiaaleista ja niiden arvosta laajemminkin. Se on syntynyt siksi, että pysähtyisimme materiaalien äärelle ja katsoisimme niitä. Kaikilla materiaaleilla on arvo ja ne kertovat jostakin. Yrityksille on suuri työ tuottaa sisustamisen tai rakentamisen materiaaleja. Siihen johtaneet syyt, miksi jokin materiaali on tuotettu, on juuret syvällä jossain. Uudet ja vanhat materiaalit kertovat kulttuurikontekstista, jossa ne ovat syntyneet.

Maria: Vanhalla materiaalilla on myös materiaalinen arvo. Jos se on ollut jossain paikassa vaikkapa viisikymmentä vuotta, se on elänyt niiden ihmisten elämässä, jotka ovat sitä käyttäneet, patinoitunut ja kulunut heidän mukanaan. Tämä on jo arvo, joka tulee säästää, jos vain voi.

Jussi: Mielestäni on hyvä, että puhutaan hiilijalanjäljestä ja hiilivarannoista. Se saa myös pohtimaan, kuinka paljon energiaa on sitoutunut materiaaleihin, jotka on jo tuotettu. Mitä rakennetumpi ja detaljoidumpi ympäristö, sitä energia- ja resurssi-intensiivisempi se on. Jos ajatellaan vaikkapa kaupunkitilaa, se on eräänlainen tihentymä.

Miten eri aikakausien materiaalit voivat elää esteettisesti sovussa?

Maria: Siitähän tulee kaiken suola ja ydin, mikä tekee kerroksellisuudesta kiinnostavaa. Jos kaikkialla on uusia rautakaupasta ostettuja materiaaleja, se voi olla esteettisesti kaunista, mutta se on todella ohutta – pelkkää pintaa. Siitä että yhdistää uuteen jotain vanhaa, kulunutta ja patinoitunutta, jota on ehkä hoivattu, korjattu, uudistettu ja maalattu, muodostuu aikakausien ja kulttuurien kerrostuma. Se tekee tilasta kiinnostavan ja sielukkaan.

Myös Habitare Materialsin näyttelyarkkitehtuuri on saanut uudenlaisia kerroksia. Millaisia?

Jussi: Habitare Materials on tänä vuonna tilallisempi kuin viime vuonna. Mukana on huonetiloja, joihin tulee suurempia materiaalipaloja ripustettuna ja kiinnitettynä. Näyttelyyn tulee ikään kuin tilallista kollaasia.

Maria: Osastoarkkitehtuuri hengittää konseptin sanomaa. Kokonaisuudesta tulee hiukan työmaamainen. Siellä nähdään keskeneräisiä ja viimeistelemättömiä asioita.

Nemo arkkitehtien ajankohtaiset materiaalitärpit:

1. Epätäydelliset materiaalit

Meillä on meneillään oman kodin remontti. Asunto on ollut viisikymmentä vuotta asumatta, ja siellä on todella vanhoja materiaaleja, jotka ovat käytössä. Vanhan vaaliminen ja epätäydellisyyden näkeminen kauniina on viime aikoina ollut ajankohtaista. Meidän kaikkien tulisi oppia sietämään epätäydellisyyttä ja keskeneräisyyttä ympäristössä. Luonnonkivi ja itse tehtyjen maalien värikokeilut ovat hyviä esimerkkejä epätäydellisistä materiaaleista.

2. Itse tehdyt maalit

Olemme tehneet maaleja itse. Se voi kuulostaa hard core -hommalta, mutta on lopulta aika yksinkertaista, helppoa, todella yllätyksellistä ja edullista. Kolmesta yksinkertaisesta raaka-aineesta – pigmentistä, luuliimasta tai vegaanisesti selluliimasta ja liidusta – voi tehdä sellaisia maaleja kuin tykkää. Niillä on maalattu vuosisatojen ajan, ja niihin sisältyy yllätyksellisyyden ja epätäydellisyyden elementti.

3. Paperi

Uskomme että tapeteilla on nyt käsillä samantyyppinen tilaisuus kuin mikä maaliteollisuudella on ollut. Niitä on helppo ja nopea asentaa. YouTubesta voi katsoa ohjeet ja sietää vähän epätäydellisyyttä. Meillä on ollut puuta sisustuksessa todella pitkään. Paperi edustaa suomalaista puuteollisuutta ja jatkaa samaa tarinaa. Se on vain pidemmälle jalostettua.

Habitare Materialsissa esittäytyvät:

Bjelin l BOLON l Cent-listat l Corian® Neolith® PaperStone® l Durat l Ewona l Formica IKI I KOIVUI l Maricken l Nerostein l Nordstock l NOVENBERG l Tapettitehdas Pihlgren & Ritola I Tarkett l Tulikivi l Wienerberger l Vink Finland l VM Carpet l Woodnotes

Habitare Materialsin vaihtuvien tekijöiden päivän kollaasit nähdään osastolla ke–to klo 13 ja pe–su klo 12.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Pia Sievinen, communication & brand, Habitare, puh. +358 40 559 9155, pia.sievinen@messukeskus.com

Akkreditoidu Habitareen: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/

Kuvat: https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Habitare/

Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare Helsingin Messukeskuksessa 11.–15.9.2024. | habitare.fi | @habitarefair | #habitare2024