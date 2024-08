Hyvä toimitusvarmuus tuotti tulosta

- Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla sähköntuotanto on tuottanut hyvällä toimitusvarmuudella, ja laskevasta markkinahinnasta huolimatta tulos on ollut vahva, myös onnistuneen suojausstrategian ansiosta, kertoo toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Yli kaksi kuukautta syksyllä 2022 kestänyt vikatilanne Vaskiluodon tuotantolaitoksessa vaikuttaa vuoden 2024 toisen kvartaalin tulokseen, sillä siihen on kirjattu keskeytysvakuutuksesta saatu 5,7 miljoonan euron vahingonkorvauksen ennakkomaksu. Tilanne aiheutti vuonna 2022 merkittävää tappiota.

Vuosi 2024 on energiayhtiössä monella tapaa ollut paluuta normaaliin.

- Tulosvertailu kohdistuu tietenkin vuoden 2023 vastaavaan aikaan. Sen ajanjakson tulosta rasitti vahvasti energiakriisi ja sen jälkipyykit.

- Tilanne oli poikkeuksellinen. Olimme päättäneet maltillistaa Perussähkön hintaa tukeaksemme asiakkaidemme taloutta. Se ero näkyy nyt erityisen hyvin alkuvuosien 2023 ja 2024 tulosvertailussa, pohtii Damlin.

Sähkön johdannaishinnat laskivat koko alkuvuoden

Vuoden 2024 kahden ensimmäisen kvartaalin aikana nähtiin sähkön markkinahinnassa laskua. Lämmityskauden lähestyessä johdannaishintojen nousu on säilynyt maltillisena. Alkuvuoden kylmä sää näkyy puolivuotistarkastelussa edellisvuotta korkeammassa kulutuksessa niin sähkön kuin lämmön myynnissä ja siirrossa.

Investointeja kaukolämpöön

Kaukolämmön tuotantoratkaisuihin on investoitu tiuhaan. Ratkaisut pienentävät kaukolämmön tuotannossa syntyviä päästöjä, tuovat tasapainoa energiajärjestelmään ja parantavat kaukolämpöliiketoiminnan tulevaisuuden tuloksentekokykyä.

Älymittareiden asennukset loppusuoralla

Tytäryhtiö Vaasan Sähköverkossa uusien älymittareiden asennus asiakkaille on jatkunut. Yhteensä uusia mittareita on asennettu yli 50 000. Hanke on tarkoitus saada päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Konsernin vastuullisuustyö jatkuu

Vuonna 2023 muodostetun Vaasan Sähkö -konsernin vastuullisuusstrategian tavoitteiden edistäminen on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Osana vastuullisuustyötä teemme kuluvana vuonna muun muassa hiilineutraaliustiekartan ja toimintasuunnitelman luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Lisäksi luodaan käytäntöjä yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseksi konsernissa.

Lue lisää: vaasansahko.fi/vastuullisuustyo