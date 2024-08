Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 21.8.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta totesi lausuntonaan, että investointikehykseen esitetty 270 miljoonan euron lisäys toimitilahankkeisiin vuosille 2025–2034 on riittämätön vastaamaan Espoon kasvutarpeisiin. Lautakunta edellyttää, että kaupungin rahoituksella turvataan tarpeelliset koulu- ja päiväkoti-investoinnit Espoon kasvun ja oppimisen toimialan esittämän investointiaikataulun mukaisesti.

Lautakunta totesi, että lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden sekä toisen asteen lukiokoulutuksen tarpeet riittävistä, turvallisista ja terveellisistä toimitiloista tulee priorisoida investointiohjelman jatkovalmistelussa huomioiden väestönkasvun vaatimukset sekä alueellisen palvelutuotannon tarpeet.

Lautakunta totesi, että uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa palveluiden väistöjärjestelyt on huomioitava siten, että lapsille, oppilaille, perheille sekä palvelutuotannolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa eikä väistöistä aiheutuvat välilliset kustannukset rasita toimialan käyttötaloutta.

Toimialan esittämien kiireellisten kohteiden suunnittelu on käynnistettävä mahdollisimman pian. Päiväkotien, koulujen, lukioiden ja nuorisotilojen vanhentuvan rakennuskannan vaatimia teknisiä peruskorjauksia on lisättävä investointikaudelle varmistaen, että väistöjärjestelyistä ei aiheudu merkittävää haittaa toiminnalle eikä tilojen käyttäjille. Investoinnit on myös suunniteltava siten, että lapsia ja opiskelijoita ei tarvitse pitää väliaikaisissa tiloissa ilman suunnitelmaa väistön päättymisestä.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että jatkossa kaavoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota y-tonttien riittävään kapasiteettiin alueelliset tarpeet ja ennusteet huomioiden.

Lausunto valtuustoaloitteeseen

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen päiväkotien ja koulujen prosessien tarkistamiseksi epäillyissä kotiväkivaltatapauksissa. Lautakunta totesi lausunnossa mm., että Espoossa on varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa ja nuorisopalveluissa selkeät yhteneväiset toimintaohjeet sekä työkaluja lapseen kohdistuneen väkivalta- tai seksuaalirikoksen epäilytilanteeseen. Kyseiset toimintaohjeet ja työkalut ovat henkilöstön helposti saatavilla, niin sähköisessä muodossa henkilöstön verkkoalustoilla, kuin myös työyksiköissä käytössä. Näiden avulla lasten ja nuorten kanssa toimivat työntekijämme kykenevät ennaltaehkäisemään sekä puuttumaan mahdollisiin kotiväkivaltatilanteisiin. Toimialakohtaisten suunnitelmiemme lisäksi toimintaamme ja lasten turvallisuutta ohjaa kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö ja normit sekä valtakunnalliset ja kunnalliset määräykset sekä ohjeet.

Arvonlisäverokannan korotusperiaatteet ja osavuosikatsaukset

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi yleisen arvonlisäverokannan korotusperiaatteet.

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli vuoden 2024 talousarvion ja strategian osavuosikatsauksia suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön, suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön sekä suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön osalta.