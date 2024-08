Liitot: Maan hallitus on lyhytnäköisesti hylkäämässä kulttuurin

Kulttuurialojen ennakoidaan joutuvan historiallisten suurten leikkausten kohteeksi budjettiriihessä. Kohdennus on pääosin auki, mutta tiedossa on, että hallitus haluaa leikata erityisesti valtionavustuksia saavilta museoilta ja teattereilta. Myös kirjojen, elokuvanäytösten, konserttien ja muiden kulttuuritapahtumien arvonlisäveron korotuksesta 10 prosentista 14 prosenttiin on linjaus.

- Hallitus on toimillaan hylkäämässä lyhytnäköisesti museo- ja kulttuurialojen potentiaalin elinkeinona, työllistäjänä sekä Suomen elinvoiman ja kansalaisten hyvinvoinnin lähteenä, sanovat kulttuuri-, kirjasto- ja museoalan korkeakoulutettuja edustavat Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestöt TAKU, MAL ja KUMULA.



- Valtio säästää vain vähän kulttuurista leikkaamalla, mutta kulttuurialojen näkökulmasta ennakoitu mittaluokka on historiallisen suuri. Koronan jälkeen vauhtiin päässeet kunnianhimoiset hankkeet ja kehittäminen jäävät. Uhkana ovat laajat irtisanomiset, sillä valmiiksi niukoissa budjeteissa henkilöstökulut ovat miltei ainoa mahdollinen säästökohde, liitot varoittavat.

- Kylmäävä tosiasia on, että suuri määrä korkeakoulutettuja kulttuurin asiantuntijoita on vaarassa menettää työpaikkansa ja tulonlähteensä. Samalla köyhtyy maamme kulttuuritarjonta ja korvaamatonta osaamista menetetään, kun kulttuurialan asiantuntijoiden on vaihdettava muille aloille.

- Laadukkaat kulttuuri- ja museopalvelut ovat maallemme ja kunnille vetovoimatekijöitä ja elinvoiman lähteitä. Jos ne ehtyvät, vaikutukset heijastuvat muuttotappioina ja henkisenä näivettymisenä. Samalla saa kärsiä esimerkiksi matkailu- ja ravintola-ala.

- Hallituksen ”kulttuurivaltti” tuntuu olevan syksyn kulttuuripoliittinen selonteko, jonka myötä alaa halutaan kehittää pitkäjänteisesti. Tämä on kannatettavaa, mutta ristiriidassa sen kanssa että alan rahoituspohja rapautetaan samaan aikaan yhä epävarmemmaksi. Yksityiset lahjoitukset ovat hyvä täydentävä rahoitusväylä, mutta eivät voi korvata julkista rahoitusta, liitot sanovat.

- Vastuuta kulttuurin rahoituksesta ei tule siirtää enempää myöskään talousahdingossa jo valmiiksi oleville kunnille.

- Sivistysvaltio vaalii kulttuuriaan ja kulttuuriperintöään ja ymmärtää sen arvon. Kaikille lähtökohtaisesti avoimet kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut kiinnittävät meidät yhteisöömme ja luovat osaltaan turvallisen arjen, liitot muistuttavat.

***

Tausta

Kulttuurin osuus opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista on vain 7 %. Valtiovarainministeriö on kuitenkin esittänyt, että kulttuuri saisi kantaakseen jopa 60 % hallinnonalan tulevan vuoden leikkauksista.



Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kohdistuu leikkauspainetta 150 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella ja 65 miljoonaa euroa ensi vuonna.



Kulttuurin osuus leikkauksista ja niiden kohdennukset ovat pääosin auki ja päätetään budjettiriihessä 3.-4.9. Kohdennuksista selvillä on nyt (22.8.), että esittävien taiteiden ja museoiden käyttökustannuksiin esitetään leikkauksia ensi vuonna. Myös Museovirastolta leikataan ja se on jo ilmoittanut aloittavansa lähes koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut.

Lisätietoja:

neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat

toiminnanjohtaja Nea Leo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU

toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL

toiminnanjohtaja Jussi Näri, Kuntien asiantuntijat - KUMULA