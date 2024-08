Gerbyn Rantatien tietyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin

Tieyöt kohdistuvat Rajarinteen ja Rantalahdentien väliselle osuudelle. Elokuun aikana tietyöt jatkuvat maanrakennuksen, kaivuun ja täytön merkeissä. Teiden päällystys on suunniteltu alkavaksi syyskuun alussa. Päällystysten jälkeen työt viimeistellään ajoratamerkinnöillä, piennartöillä sekä liikennemerkkien asennuksella.

Länsimetsäntien liittymiin on toteutettu reunakivet, jotka on tehty selkeyttämään liikennejärjestelyitä sekä lisäämään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Ajonopeus alueella on kova, mistä syystä reunakivet on luotu rauhoittamaan liikennettä kevyenliikenteen kulkijoiden turvallisuuden takaamiseksi. Risteysalueiden näkyvyyttä on paranneltu poistamalla oksia ja pensaita.

Tietyöalueen liikennejärjestelyt muuttuvat tietyön edetessä. Liikennettä ohjataan työmaalla tietyön ajan kylttien avulla. Pyydämme tienkäyttäjiä huomioimaan muuttuvat liikennejärjestelyt ja noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaa-alueella.