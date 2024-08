Imatra ja 1KOMMA5° Suomi yhdistävät voimansa Kulttuuritalo Virran päästöjen vähentämiseksi

Turku ja 1KOMMA5° Suomi solmivat kumppanuuden aurinkojärjestelmien asentamiseksi julkisiin rakennuksiin 6.6.2024 10:52:19 EEST | Tiedote

Turun kaupunki on solminut sopimuksen 1KOMMA5° Suomen kanssa aurinkojärjestelmien asennuksista seuraavan kahden vuoden ajan. Turun kaupungin tavoitteena on hankkia rakennuksiinsa vuosittain voimaloiden koosta riippuen kolmesta kymmeneen uutta aurinkovoimalaa. Vuotuisen hankinnan suuruus on kuusinumeroinen euromäärää. Turun kaupungin tavoitteena on tulla yhdeksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista ja tämä projekti on yksi askel kohti hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2029 mennessä.