Veronica Verhon ja ja Gogi Mavromichaliksen EveryPodi-podcastin toinen kausi alkaa – “Luvassa hullunhauskoja hetkiä”

Myös EveryPodin toisen kauden jaksot ovat vapaasti kuunneltavissa kaikilla alustoilla ja ilman mainoksia Podme-palvelussa.

Suosikkijuontajien Veronica Verhon ja Constantinos “Gogi” Mavromichaliksen hauskuuttama Podme Original -podcast EveryPodi alkoi maaliskuussa 2024. Podin ensimmäiset 10 jaksoa keräsivät valtavasti kuunteluita, ja podi sai positiivista palautetta etenkin viihdyttävyydestään sekä juontajakaksikon Verho-Mavromichalis välisestä kemiasta.

Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki kertoi jo kesäkuussa podia kohtaan tulleesta runsaasta, lämpimästä palautteesta, jossa EveryPodin toivottiin jatkuvan.

– On mahtavaa edetä toiselle kaudelle Veronican ja Gogin kanssa. On myös tärkeää saada vastattua kuuntelijoiden toiveisiin podin jatkumisesta. Kakkoskauden äänitykset alkoivat heinäkuun lopussa, ja voimme luvata, että hullunhauskoja hetkiä on jälleen luvassa läjäpäin, Huhtamäki sanoo.

Kokeneet podcastien tekijät Verho ja Mavromichalis pyysivät kesällä sosiaalisessa mediassa suomalaisilta podcast-kollegoiltaan klippejä podcasteista, joita voivat toisen kauden jaksoissaan kuunnella, kommentoida ja tuoda tutuksi yleisölleen.

Verho ja Mavromichalis lupaavat podcastinsa kuuntelijoille viihdettä, kummallisia aasinsiltoja ja yllättäviä tilanteita.

Huhtamäen mukaan podin alkamisesta saakka suosiota kerryttäneen sarjan merkitys suomalaiselle podcast-kentälle on merkittävä.

– Tämä konsepti on sikälikin nerokas, että tuodessaan suosittuun podcastiinsa klippejä suomalaisten podien tekijöiltä, niin suurilta kuin pieniltä toimijoilta, Veronica ja Gogi ovat osaltaan tukemassa ja kasvattamassa maan podiskeneä. EveryPodin toiselle kaudelle tuli järjetön määrä halukkaiden podinäytteitä ja niitä päästään esittelemään kaikelle kansalle syksyllä kymmenen jakson verran.

Lue lisää EveryPodi-podcastista täältä.

EveryPodin toisen kauden avausjakson voi kuunnella muun muassa täältä. Podin uudet jaksot ilmestyvät maanantaisin 26. elokuuta alkaen.