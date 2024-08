Zekin kampanja kerää liikuttavia tarinoita – nuoruudessa tukena olleet aikuiset muistetaan edelleen

− Nuorten hyvinvoinnin parantaminen vaatii konkreettisia toimia ja se on meidän kaikkien vastuulla, sanoo nuorille suunnatun digipalvelu Zekin parissa työskentelevä projektipäällikkö Päivi Sipola.

Nuorilla on tutkitustikin jatkuva tarve tuelle erityisesti itsetunnon ja elämänhaasteiden voittamisen alueilla. Juuri käynnistyneen kampanjan kantava ajatus on, että jokaisen itseensä uskovan nuoren takana on aikuinen, joka uskoi häneen ensin. Kampanja kannustaa kysymään nuorten kuulumisia. Samalla se nostaa esiin tarinoita siitä, millaista tukea suomalaiset ovat saaneet omassa nuoruudessaan ja miten nämä kohtaamiset ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä.

Tarinat tuovat vertaistukea nuorille

− Tarinoiden avulla haluamme luoda uskoa nuorille siitä, että vaikeistakin asioista voi selvitä. Olemme jo nyt saaneet koskettavia kokemuksia siitä, miten suuri merkitys vaikkapa ystävän isällä, opettajalla tai vanhemmalla on ollut nuoren elämässä. Näitä tarinoita haluamme kuulla lisää. Kampanja tarjoaa mahdollisuuden kiittää oman elämän tukijoita, sanoo Sipola.

Nimimerkki "Punatukkainen tyttö” kirjoittaa kampanjasivulle siitä, kuinka tädin kysymykseen “miten sulla menee” oli vaikea vastata totuudenmukaisesti. Helpompaa oli vaihtaa puheenaihetta.

− Kun elämässä tuli eteen isompia vastoinkäymisiä, jotka tädilleni paljastuivat, hän kysyi itkien, miksi en ollut kertonut, että minulla on vaikeuksia. Havahduin itse vasta tuolloin siihen, että minulla oli todella ympärilläni välittävä aikuinen. Sen jälkeen asioista olikin helpompi jutella. Pidä silmät ja sydän auki. Joku välittää varmasti, hän kirjoittaa.

Yksinkertainen kysymys voi olla alku muutokselle

Kampanjasivuille tarinansa jättänyt nimimerkki “Entinen nuori” kirjoittaa, että hänen elämässään on ollut useita merkittäviä henkilöitä:

− Minulle tärkeitä henkilöitä oli useita, eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa, eräänlaisena turvaverkkojen nauhana. Kaikkia heitä yhdisti se, että he pysähtyivät kohdalleni ja kysyivät joko suoraan tai epäsuorasti, mitä kuuluu ja olenko avun tarpeessa. Tämä herätti myös itseni arvioimaan tilannettani, sillä jos joku ulkopuolinen oli minusta huolissaan, olisiko minunkin syytä havahtua. Eli vaikka kysymykseen "miten sinulla menee" ei nuorelta saisikaan heti vastausta, voi se olla alku muutokselle. Muista olla läsnä, se on merkityksellistä.

Nimimerkki “Aikuinen nuori” muistuttaa, että vaikeista asioista voi olla helpompi kirjoittaa, kuin puhua. Hän nostaa esille myös chattien merkityksen nykypäivänä:

− Yks opettaja kannusti meitä kirjoittamaan hänelle kirjeen äikäntunnilla. Mulle oli helppo avautua siinä, kun elämässä oli monenlaista haastetta. Sain häneltä vastauskirjeen, jonka rohkaisevat sanat jäivät ikuisesti mieleen. En olis koskaan uskaltanut niistä asioista ääneen puhua. Haluaisin rohkaista nuoria, että jos ei voi puhua, niin aina voi kirjoittaa ikävät ajatukset ulos. Nykyään on chatteja ja muita.

Jaa sinäkin oma kokemuksesi! Osallistumisohjeet kampanjan sivuilla.