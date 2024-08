Jaakko Hartikainen nousee Remonttipartion toimitusjohtajaksi

Vakaasti kasvava Remonttipartio vahvistaa johtoaan, kun myyntijohtaja Jaakko Hartikainen nousee yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.9.2024 alkaen.

Ari Saartoala on toiminut 26 vuotta Remonttipartion toimitusjohtajana ja kaiken kaikkiaan 30 vuotta yhtiössä. Nyt hän omasta aloitteestaan siirtää toimitusjohtajan tehtävät seuraajalleen ja ottaa roolin Remonttipartion hankelaskennan ja talouden johtamisen tehtävissä. Saartoala jatkaa Remonttipartion johtoryhmän jäsenenä sekä emoyhtiö re:mount-konsernin osakkaana.

– Haluan kiittää koko konsernin puolesta Aria esimerkillisestä johtamistyöstä, jolla on luotu sitoutunut yrityskulttuuri. Siitä kertovat Remonttipartion vuodesta toiseen loistavat henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyslukemat, jotka ovat luoneet edellytykset tasaiselle kannattavalle kasvulle, re:mount-konsernin toimitusjohtaja Iisakki Koski sanoo.

Uusi toimitusjohtaja talon sisältä – jatkuvuutta luvassa

Jaakko Hartikainen tuo Remonttipartion johtoon jatkuvuutta markkinatuntemuksessa ja johtamistavassa.

– Jaakko on valittu tehtävään, koska tuntee taloyhtiömarkkinan hyvin, omaa innostuneen asenteen toimialaan ja on viidessä vuodessa Remonttipartiolla hankkinut kannuksensa tuloksentekijänä. Hän on henkilönä aktiivinen ja pidetty sekä arvostaa kaikkia ihmisiä asemasta riippumatta. Se kuuluu Remonttipartion ja re:mountin kulttuuriin, Iisakki Koski kertoo.

Remonttipartion johtoryhmään kuuluvat Hartikaisen ja Saartoalan lisäksi tuotantojohtaja Esa Isopahkala, hankejohtaja Timo Turunen ja talotekniikkajohtaja Tommi Mattila.

Remonttipartion suunta pysyy samana

Remonttipartio toteuttaa putkiremontteja Uudellamaalla erityisesti 1970–1980-luvun kerrostaloihin, jotka ovat nyt peruskorjausiässä. Päätös keskittyä kerrostalojen putkiremontteihin tehtiin 2000-luvun alussa, kun linjasaneerausten tarve alkoi lisääntyä. Tähän mennessä yhtiö on vastannut noin 200 taloyhtiön putkiremontista.

– Remonttipartio jatkaa reseptillä, joka koostuu aktiivisesta asiakaslähtöisyydestä, laadukkaasta työstä sekä oman henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisesta. Osaava henkilöstö on ylpeytemme – toteutamme lähes kaikki LVI- ja sähkötyöt omilla työntekijöillä. Rakennustyöt tehdään osin omalla henkilöstöllä ja osin pitkäaikaisten vakiokumppanien kanssa, toimitusjohtaja Jaakko Hartikainen kertoo.

– Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto ylsi 42,7 miljoonaan euroon ja tulos 5,1 miljoonaan euroon. Vuodelle 2024 yhtiö ennustamme maltillista ja kannattavaa kasvua. Tällä hetkellä tilauskantamme on 41 miljoonan euron suuruinen, Hartikainen toteaa.