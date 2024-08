Pohjalaismaakunnissa sinilevätilanne rauhoittunut edellisistä viikoista

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluvilla havaintopaikoilla on viikolla 34 sinilevää havaittu hieman Purmojärvellä, Luodonjärvellä sekä Peränteellä. Rannikkoalueilla sinilevää on havaittu hieman Rotarien ylläpitämillä havaintopaikoilla Närpiön Skatskärsvikenissä sekä Kaskisten Vackergrundissa. Valtakunnallisten havaintopisteiden ohella sinilevää on havaittu runsaasti Evijärvellä, Ähtävänjoella sekä Räyringinjärvellä ja hieman merialueella Bergön edustalla sekä Kokkolan edustalla Västerbådanilla.