Puumalan matkailutulo 2023 lähes 7 miljoonaa

Vuoden 2023 kuntakohtaiset matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on jälleen laskettu.

Puumalan kunnan alueellinen välitön matkailutulo vuodelta 2023 oli 6.803 milj. euroa. Matkailun kokonaisvaikutukset nousivat 8.96 miljoonaan euroon. Toimialoittain tarkasteltuna matkailupalvelujen osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta Puumalassa oli 12.81 % ja osuus kaikkien toimialojen henkilötyövuosista 23.92 %. Puumala oli mukana Visitoryn tutkimuksessa ensimmäistä kertaa.

Matkailun alueelliset tulo- ja työllisyysvaikutukset laskettiin tässä tutkimuksessa käyttäen mm. Yritysten rakennetilaston toimipaikkatilastoja, Tilastokeskuksen majoitustilastoja ja Palkkarakennetilastoja 2016–22 sekä Suomalaisten matkailu -tutkimusta 2012. Tutkimuksen toteutti Visitory Oy.



Lisäksi samalla tutkimusmenetelmällä on ensimmäistä kertaa laskettu matkailijoiden jättämä tulo koko Suomen osalta, joka tarjoaa laajan kuvan matkailualan taloudellisesta ja työllistävästä vaikutuksesta. Tervetuloa kuulemaan tarkemmin tuoreista tutkimustuloksista Teams-tiedotustilaisuuteen 29.8.2024 klo 10.30–12.00.



Tilaisuudessa on paikalla myös eri matkailualueiden edustajia, joille on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä.

