SSO ja Commu yhteistyöhön lähiyhteisön hyvinvoinnin hyväksi - Pienillä hyvillä teoilla on suuri vaikutus

SSO:lla on vuosittain miljoonia kohtaamisia asiakkaidensa kanssa. SSO:n viestintäkoordinaattori Salla Ahon mukaan henkilökunta voi olla jollekin se päivän ainoa juttukaveri ja kauppareissu päivän kohokohta.

"Meille SSO:na on tärkeää olla paitsi oman alueemme hyvinvoinnin edistäjä, mutta myös pienien arjen hyvien tekojen mahdollistaja – haluamme olla se, joka yhdistää avun tarvitsijan ja tarjoajan. Olemmekin kovin iloisia saadessamme olla mukana hyvien tekojen alustan, Commun käytön edistämisessä kotiseudullamme," Aho toteaa.

Nyt Suur-Seudun asukkaat voivat pyytää apua ja tarjoutua tekemään hyviä tekoja helposti Commu -sovelluksen avulla. Commu on kotimainen auttamisen sovellus, jossa voi pyytää apua ja tarjoutua auttamaan. Apu voi olla naapuriapua kuten oman puutarhan antimien jakamista, juttuseuraa ja vertaistukea, lemmikkien hoitoa tai vaikkapa hävikkiruoan jakamista.

“Meistä jokainen voi muuttaa maailmaa, ja aivan pienilläkin hyvillä teoilla on suuri merkitys,” Aho kertoo. “Kun pienen hyvän teon – oli sitten kyse kuulumisten kysymisestä, kauppakassin kantamisesta tai vaikkapa koiran ulkoiluttamisesta – pääsee toteuttamaan henkilökohtaisesti ihmiseltä ihmiselle, tulee teoista kaksin verroin vaikuttavampia. Commu-sovellus tekee näiden pienten mutta merkityksellisten tekojen toteuttamisesta helppoa ja vaivatonta.”

Commu kautta on tehty ympäri Suomen jo yli 20,000 hyvää tekoa. Yhteistyön avulla SSO haluaa osaltaan vaikuttaa siihen, että pienten hyvien tekojen toteuttaminen tulisi osaksi mahdollisimman monien arkea.

"Haluamme osaltamme olla vaikuttamassa siihen, että hyvän tekeminen ja auttamisen halu lisääntyisivät kotiseudullamme. Onhan meitä SSO:laisia yli 1200, ketkä jo nyt toteuttavat pieniä hyviä tekoja työarjessaan," Aho jatkaa.

Yksinäisyys maksaa ihmishenkiä ja rahaa - auttaminen ja naapuriapu ratkaisuksi

Karoliina Kauhanen on yksi Commun perustajista. Hän näkee yhteistyön mahdollisuutena ottaa koko SSO:n alue mukaan auttamaan kaveria arjen pienillä teoilla.

“Yksinäisyys on aikamme suurin sosiaalinen ongelma. Yhä useampi meistä jää yksin muuttuvissa elämäntilanteissa. Ja se maksaa ihmishenkiä ja rahaa”, Kauhanen kertoo. “Emme välttämättä enää tunne naapureitamme ja lähiyhteisöjämme. Suurella osalla ihmisistä on varmasti halua auttaa, mutta ei tiedä miten, ja avun tarvitsijat ja tarjoajat eivät kohtaa.”

Hyvät teot ja auttaminen on Kauhasen mukaan matalan kynnyksen keino aloittaa keskustelu ja tutustua uusiin ihmisiin. Hän toivookin, että Commun avulla mahdollisimman moni löytää itselleen sopivan tavan auttaa ja pyytää apua.

“Jokainen voi valita, mikä auttamisen tapa on juuri itselleen luontevin – mahdollisuuksia on monia. Commun kautta voin tarjota helposti esimerkiksi juttuseuraa, kauppa-apua, kimppakyytiä, lemmikkien hoitoa tai vaikkapa apua lumien kolaamiseen”, Kauhanen summaa. “Pienet hyvät teot eivät vaadi suuria ponnistuksia, mutta niiden vaikutus on merkittävä niin auttajalle kuin avun saajalle.”

SSO:n ja Commun yhteistyö käynnistetään hygieniatuotekeräyksellä SSO:n marketeissa, liikennemyymälöissä ja Sokoksissa. Keräysaika on 30.8.–13.9. Kerätyt tuotteet lahjoitetaan Hope Ry:lle, joka välittää ne paikallisille avun tarvitsijoille.