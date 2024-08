Mediakutsu

Puumalan kunnan matkailutulo vuodelta 2023 lähes 7 miljoonaa

Vuoden 2023 kuntakohtaiset matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on jälleen laskettu. Yhteensä 40 matkailualueen sekä Kaupan liiton teettämät tutkimukset matkailun tulo- ja työllisyysvaikutuksista muodostavat entistä kattavamman kokonaisuuden, sillä mukana on myös tärkeimpiä matkakohteita Lapista ja Itä-Suomesta.

Lisäksi samalla tutkimusmenetelmällä on ensimmäistä kertaa laskettu matkailijoiden jättämä tulo koko Suomen osalta, joka tarjoaa laajan kuvan matkailualan taloudellisesta ja työllistävästä vaikutuksesta. Puumala oli mukana Visitoryn tutkimuksessa ensimmäistä kertaa.



Tervetuloa kuulemaan tarkemmin tuoreista tutkimustuloksista Teams-tiedotustilaisuuteen 29.8.2024

klo 10.30–12.00.



Tilaisuudessa on paikalla myös eri matkailualueiden edustajia, joille on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä.

Tiedot tapahtumasta:

Aika: 29.8.2024 klo 10.30–12.00

Paikka: Teams. Linkki tilaisuuteen.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen 27.8.2024 mennessä sähköpostitse sarianna.sammalisto@hel.fi

Ohjelma:

Tutkimuksen tausta, laskentatapa ja käsitteet

Pasi Nurkka, tutkija, Visitory

Matkailu kilpailukyvyn ja kestävän kasvun ajurina

Nina Vesterinen, matkailupäällikkö, Helsingin kaupunki

Tulokset

Suomi



Kari Luoto, toimitusjohtaja, Kaupan liitto

Helsinki



Nina Vesterinen, matkailupäällikkö, Helsingin kaupunki

Tampere



Jari Ahjoharju, toimitusjohtaja, Visit Tampere

Kittilä



Satu Pesonen, toimitusjohtaja, Visit Levi

Turku



Kristiina Kukkohovi, toimitusjohtaja, Visit Turku Archipelago

Savonlinna



Jenni Mikkonen, projektipäällikkö, Savonlinnan Seudun Matkailu

Kysymykset ja vapaata keskustelua

Tutkimukseen osallistuneet matkailualueet

Akaa

Espoo

Eura

Forssan seutu

Hanko

Helsinki

Hyvinkää

Hämeenlinna

Imatra

Inari-Saariselkä

Jyväskylä ja Keski-Suomi

Järvenpää

Kainuu

Karkkila

Kirkkonummi

Kittilä

Kotkan-Haminan-Loviisan seutu

Lappeenranta

Lohja

Mikkeli

Naantali

Oulu

Pietarsaari

Pori

Porvoo

Puumala

Päijät-Häme

Rauma

Ruka-Kuusamo

Savonlinna

Seinäjoki

Siuntio

Sotkamo/Vuokatti

Taivalkoski

Tampere

Turku

Uusikaupunki

Vantaa

Varkaus

Ylläs-Kolari

Suomi, Kaupan liitto







Yhteyshenkilöt

Jukka Punamäki, erityissuunnittelija, matkailun kehittäminen, jukka.punamaki@hel.fi, +358 44 713 1753

Ilmoittautumiset

Sarianna Sammalisto sarianna.sammalisto@hel.fi