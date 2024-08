Pedro Hietasen tarina imaisee matkalle läpi yhteiskunnan ja musiikkialan muutoksen

Pedro Hietanen (1949–2023) oli suomalaisen musiikkielämän ja viihteen kameleontti, joka yli puoli vuosisataa kestäneen uransa aikana näkyi ja kuului lähes kaikkialla. ​Läpimurto tapahtui 1970-luvulla, kun hän soitti Pepe Willbergin yhtyeessä ja kiersi maailmalla Wigwamin kosketinsoittajana. Tuolloin käynnistyi myös pitkä yhteistyö M.A. Nummisen kanssa. Kaksikko esiintyi lastenohjelmissa Gommina ja Pommina, kissana ja jäniksenä. Pedro Hietasella oli ainutlaatuinen näköalapaikka viihteen huipulla vuosikymmenten ajan.

– Pedro oli kieltäytynyt elämäkertapyynnöistä kerta toisensa jälkeen, kunnes vakavasti sairastuttuaan ja leikkauksesta toivuttuaan halusi, että kirjoitan hänestä kirjan, Janne Flinkkilä sanoo.

– Teimme sitä tiiviissä yhteistyössä kirjaimellisesti hänen elämänsä loppuun asti. Suhde ehti syvetä ystävyydeksi ennen kuin jouduin sitten ystävästä luopumaan. Kirjoitustyöstä tuli myös surutyötä, mutta kirja kertoo kuitenkin Pedron elämästä eikä kuolemasta. Hänen elämänilonsa säilyi loppuun asti, ja uskon että muidenkin on kirjaa lukiessaan helppo kuvitella Pedron sydämellinen hihittely, Flinkkilä jatkaa.

Flinkkilä ehti haastatella Pedroa ja tämän lukuisia ystäviä, kollegoja ja aikalaisia Pedron ollessa vielä elossa.

– Kulttuurissamme vainajista on tapana puhua pelkkää hyvää. Mutta kun henkilöt kirjassa kirjassa puhuvat Pedrosta ihan poikkeuksellisella lämmöllä, he eivät muistele vainajaa vaan puhuvat elävästä ihmisestä.

Julkisuuden henkilönä Pedro oli hahmo, jonka kaikki tiesivät joviaalina viiksekkäänä pelimannina ja humoristina. Samalla ihmisestä hahmon alla ei tiedetä juuri mitään. Elämäkerrassa Pedro kertoo ensimmäistä kertaa elämänfilosofiastaan, henkilökohtaisista ajatuksistaan ja tunteistaan, siitä mistä hän nauttii ja mitä inhoaa, sekä niistä vaiheista joiden myötä yhdestä suuria ikäluokkia edustavasta, pikkukylässä kasvaneesta Heikistä tuli kaikkien tuntema Pedro Hietanen.

Janne Flinkkilä (s. 1978) on helsinkiläinen vapaa toimittaja, joka on työskennellyt Rumban toimituspäällikkönä ja Ylioppilaslehden toimitussihteerinä. Hän on kirjoittanut muun muassa Veikkauksen asiakasmedia X:ään ja Yleisradiolle sekä useisiin lehtiin Helsingin Sanomista Ilta-Sanomiin. Flinkkilä on aiemmin julkaissut tietokirjan Rautaiset rakastajat – matka Erika Eiffelin maailmaan (Like, 2012).

Pedro julkaistaan 2.9.2024.

Pedro Hietasen muistokonsertti ja kirjan julkistamisjuhla Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4–6, Helsinki) 18.9.2024.

Janne Flinkkilän haastattelupyynnöt ja kirjan pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi