Marttojen sienipäivä 31.8.2024 ja sieniviikot: keltavahvero loistaa vuoden sienenä

Syksyn sienisato

Lämpö ja varsinkin maaperän kosteus vaikuttavat ratkaisevasti sienisatoon. Sienisadossa onkin nyt paljon alueellista vaihtelua, sen mukaan, mihin sateet ovat osuneet. Sienten satokausi on myös jonkin verran myöhässä aikaisempiin vuosiin verrattuna, esimerkiksi tatteja on esiintynyt vasta vähän. Sen sijaan vuoden sientä keltavahveroa eli kantarellia on esiintynyt monin paikoin hyvinkin runsaasti. Paikkauskollista keltavahveroa on löytynyt myös uusilta kasvupaikoilta. Mustatorvisientä, haperoita ja sikurirouskuja on esiintynyt hyvin, muiden rouskujenkin satoaika on alkamassa. Kuivana syksynä sieniä kannattaa etsiä kosteilta paikoilta ja soiden reunoilta. Sateen ja poudan sopiva vaihtelu saattaa luvata hyvääkin sienisatoa vielä loppusyksylle.

Vuoden sieni keltavahvero

Tänä vuonna sienimetsästä kannattaa poimia erityisesti vuoden sieneksi valittua keltavahveroa eli kantarellia. Keltavahvero kasvaa lähes koko maassa ja sen satokausi on pitkä. Se on myös helppo löytää ja tunnistaa. Keltavahvero on kauttaaltaan kauniin keltaisen värinen. Lakki on suppilomainen, ja sen reuna voi olla hyvinkin mutkainen. Lakin alapinnalla olevat poimut ovat haaraisia ja pitkäjohteisia. Jalka on tukeva, usein tyveen suippeneva. Sienen voi tunnistaa myös sille ominaisesta hedelmäisestä tuoksusta, joka voimistuu sientä ruoaksi valmistettaessa.

Keltavahvero on erinomainen ruokasieni. Puhdistetut keltavahverot voi laittaa suoraan pannulle ja kypsentää kuumennettaessa irtoavassa omassa nesteessään. Ne sopivat monenlaisiin ruokiin ja leivontaan. Keltavahveron voi pakastaa, kuivata tai säilöä mausteliemeen.

Keltavahveron näköislaji on valevahvero. Päältä katsoessa lajit voi olla vaikea erottaa toisistaan. Tunnistaessa kannattaakin katsoa lakin alapinnalle. Valevahverolla on tiheät oranssinpunaiset heltat, mutta keltavahverolla ei ole helttoja vaan selkeät poimut. Valevahvero on myös pienempi ja ohutmaltoisempi kuin keltavahvero. Myös valevahvero on syötävä sieni. Rakenteeltaan se on hieman sitkeä ja maultaan mieto, mutta kuitenkin kelpo ruokasieni. Puhdistetut sienet voi laittaa suoraan pannulle kypsymään.

Sienipäivän ja -viikkojen tapahtumat

Marttapiirit ja marttayhdistykset ympäri Suomea järjestävät sieniaiheisia tapahtumia sienipäivänä 31.8. ja sieniviikoilla 1. –15.9.2024. Marttapiirien järjestämät tapahtumat löytyvät listattuna Valtakunnallisen sienipäivän verkkosivulta: www.martat.fi/valtakunnallinen-sienipaiva.

Marttailu-Instagramissa livelähetyksessä torstaina 12. syyskuuta klo 11 aiheena on sienet. Livelähetyksen järjestää Pohjois-Karjalan Martat. Tervetuloa mukaan linjoille!

Martat kannustavat sienimetsään

Martat juhlivat tänä vuonna 125-vuotista taivaltaan ja juhlavuoden teemana on metsä. Juhlimme myös luonnonantimia ja kannustamme menemään sienimetsään.

Sienet ovat terveellisiä, monipuolisia ja edullista ruokaa, niitä voi valmistaa ruuaksi monin tavoin ja mikä onkaan parempaa hyötyliikuntaa kuin sienestys. Sienestys kannattaa aloittaa tutustumalla sieniin kokeneemman sienestäjän kanssa ja osallistua esimerkiksi sieniretkelle. Kun tietää sienestyksen perusasiat ja tunnistaa jo yhden tai muutaman varmasti syötäväksi kelpaavan sienen, on turvallisempaa lähteä yksinkin sienimetsään. Kerää vain niitä sieniä, jotka varmuudella pystyt itse tunnistamaan.