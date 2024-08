Munkkiniemenbaanan päivitetty suunnitelma etenee päätöksentekoon

Suunnitelmista on kerätty palautetta useaan otteeseen. Palautteen perusteella suunnitelmia on muutettu muun muassa Munkkiniemessä, jossa Munkkiniemen puistotien ylittävän moottoriajoneuvoliikenteen rajoittamisesta ei päätetä vielä ainakaan tässä suunnitteluvaiheessa.

Humallahden kohta asemakaavan ratkaisua keveämpi

Myös Humallahden kohta Taka-Töölön ja Meilahden rajamailla sai paljon palautetta. Suunniteltu siltaratkaisu keräsi toisaalta vastustusta mm. luontoarvojen takia. Toisaalta ratkaisun mahdollistamaa esteetöntä ja sujuvaa pyöräilyn ja jalankulun yhteyttä myös kiitettiin.

Nyt päätöksentekoon vietävässä suunnitelmassa baanayhteys ylittää Humallahden rantakallioiden edustalle rakennettavaa siltaa pitkin. Aiemmin kaavoitettuun verrattuna silta on sirompi, eikä kallioon kajota. Reittiä on täsmennetty myös Seurasaarentien ympäristössä, eikä baana kulje arvokkaan lehtoalueen läpi.

"Kaupungin strategia ja ilmastotavoitteet vaativat pyöräliikenteen osuuden kasvattamista. Paciuksenkadun mäki ei ole ylitsepääsemätön sitä jo nykyään pyöräileville. Haluamme kuitenkin kasvattaa pyöräliikenteen osuutta, joten meidän on houkuteltava pyörän selkään myös uusia kaupunkilaisia. Siksi pyrimme rakentamaan uusista yhteyksistä reiteiltään mahdollisimman selkeitä, sujuvia ja turvallisia", kertoo liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen Helsingin kaupungilta.

Ahtaan Merikannontien autoliikenne yksisuuntaiseksi

Moottoriajoneuvoliikenne Merikannontiellä Sibeliuksenpuiston kohdalla suunnitellaan muutettavaksi yksisuuntaiseksi etelästä pohjoiseen. Tämä rauhoittaa liikennettä kapealla, ensisijaisesti paikallisen tonttiliikenteen tarpeisiin mitoitetulla kadulla. Tätä nykyä kadun liikenteestä noin 60 prosenttia on läpiajoliikennettä, joka ohjataan jatkossa kulkemaan pääkatuverkolle. Ratkaisu parantaa liikenneturvallisuutta alueella, jolla on paljon jalankulkua esimerkiksi rannoille, puistoihin ja kouluihin.

Osalle Merikannontietä suunnitellaan pyöräkatua, jolla pyörät ja autot jakavat saman ajoradan, ja sovittavat nopeutensa pyöräliikenteen mukaan. Samalla Merikannontielle voidaan mahdollisesti lisätä myös pysäköintipaikkoja.

Munkkiniemenbaanan yleissuunnitelmaa käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina 27.8. Kaupunkiympäristölautakunnan jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Tarkempi katusuunnittelu on tarkoitus aloittaa vuonna 2025.

Nykyinen pyörä- ja kävelyliikenteen yhteys keskustasta ja Töölöstä Munkkiniemen suuntaan on liikennemääriinsä nähden heikkotasoinen. Helsingin kaupungin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava baanojen eli laadukkaiden ja sujuvien pyöräreittien verkko, jonka osa Munkkiniemenbaana on.