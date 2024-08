FinnMateria -messut kokoaa kaivannaisteollisuuden yritykset ja ammattilaiset Jyväskylään

Yhteiskunta sähköistyy vauhdilla ja sähköistyminen nähdään yhtenä merkittävimpänä tekijänä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kaivosteollisuudesta saatavat mineraalit ovat tärkeässä osassa sähköistymisessä ja kehitettäessä puhtaita teknologioita, jotka puolestaan ovat keskiössä vihreässä siirtymässä. Alan tulevaisuuden näkymät ovat hyvät ja kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan tulevina vuosina.

Marraskuussa alan toimijat kokoontuvat Jyväskylään FinnMateria -messuille. Yritysten kiinnostus tapahtumaa kohtaan on ollut ennätyksellisen suurta ja näyttelytilaa on laajennettu aiempiin tapahtumiin verrattuna. Näyttelytilan osalta tapahtuma on nyt loppuunmyyty. Tulevilla messuilla on mukana yli 130 näytteilleasettajaa. FinnMateria on kasvanut kansainvälisesti merkittäväksi tapahtumaksi alalla ja messuille osallistuu näytteilleasettajia yhdeksästä eri maasta.

”Olemme iloisia, että tapahtuma on herättänyt paljon kiinnostusta. Mukana on kattava joukko merkittäviä toimijoita, jotka tuotteineen, palveluineen ja ratkaisuineen tarjoavat ajankohtaisen näkymän toimialan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta”, sanoo myyntijohtaja Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

FinnMateria 2024 -messujen teemana on uuden ajan ratkaisut

Alan kehittyessä uudet ratkaisut ja teknologiat ovat avainasemassa, ja ne mahdollistavat muun muassa kaivosten ympäristövaikutusten minimoinnin, työturvallisuuden parantamisen sekä hiilineutraaliuden edistämisen. Kiertotalous sekä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö ovat tärkeitä tekijöitä ja esimerkiksi sivuvirtojen hyödyntäminen on alalla ajankohtainen aihe, johon haetaan jatkuvasti uusia ratkaisuja. Kaivosten digitalisaatio, sähköistyminen ja automaatio avaavat myös uusia työmahdollisuuksia alalle.

”Kaivannaisteollisuus on monella tavalla uuden edessä ja uusia ratkaisuja sekä uutta osaamista tarvitaan jatkuvasti. Messujen teema, uuden ajan ratkaisut, kiteyttää sekä alan tilanteen että messujen yhden tärkeimmän tehtävän – alan eteenpäin viemisen”, sanoo myyntipäällikkö Mikael Wänskä Jyväskylän Messuilta.

FinnMateria -messujen ohjelma sisältää yritysten tietoiskuja sekä asiantuntijapuheenvuoroja ajankohtaisista teemoista. Messujen keynote-puhujina nähdään Kimmo Tiilikainen, Maria Lohela, Hannele Pokka ja Pertti Lamberg. Kokonaisuudessaan ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa. FinnMateria -messuille on maksuton sisäänpääsy rekisteröitymällä kävijäksi osoitteessa www.finnmateria.fi.