Varha mobiilisovellus ottaa ensiaskeleitaan syksyn 2024 aikana

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on vuosien 2024–2026 siirtymässä digiasioinnissa uudelle tasolle, kun käyttöön tuleva Varha mobiilisovellus helpottaa merkittävästi kansalaisten asiointia sote-palveluissa. Tavoitteena on, että varsinaissuomalaiset voivat ottaa yhteyttä Varhan eri palveluihin esimerkiksi chatin kautta, käydä videovastaanotoilla, varata aikoja, tarkastella omia tietoja ja täyttää erilaisia lomakkeita niin puhelimessa kuin tietokoneellakin toimivan sovelluksen kautta. Varha mobiilisovelluksen myötä hyvinvointialue pystyy yhtenäistämään sähköistä asiointia ja luopumaan käytössä olevista erillisistä tai yksittäisistä sähköisistä palveluista.

Mobiilisovelluksen käyttöönotto Varhan palveluissa on massiivinen kehitystyö, joka tulee kokonaisuudessaan viemään aikaa. Tavoitteena kuitenkin on, että ensimmäiset chat-palvelut avautuisivat kansalaisten käyttöön Asiakasohjaus Soihdussa lokakuussa ja suun terveydenhuollossa loka-marraskuussa. Lisäksi tarkoituksena on avata muutamia etävastaanottoja vielä tämän vuoden puolella.

-On selvää, että emme pysty antamaan yhtä lanseerauspäivää koko mobiilisovelluksen avautumiselle kansalaisten käyttöön. Avaamme Varhan palveluja mobiilisovellukseen vaiheittain ja pyrimme kertomaan kunkin osion avautumista kohderyhmälle parhaalla mahdollisella tavalla, asiakkuusjohtaja Pasi Oksanen sanoo.

Suunnittelutyö palveluiden viemiseksi mobiilisovellukseen on suunterveydenhuollon ja Asiakasohjaus Soihdun lisäksi käynnistynyt muissakin Varhan palveluissa, mm. sote-keskuspalveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Jokaisen palvelukokonaisuuden tehtävänä on kartoittaa parhaiten mobiilisovellukseen ja sähköiseen asiointiin sopivat palvelut sekä haarukoida käyttöönottoaikataulu. Palveluiden avautumiseen mobiilisovelluksessa vaikuttaa myös parhaillaan käynnissä oleva Varhan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamistyö.

-Mobiiliasioinnin edut ovat kiistattomat. Mobiilissa voi viestitellä yksityisyyden vaarantumatta vaikka ruuhkabussissa. Lisäksi videopuheluyhteys on aina saatavilla ja uusista viesteistä tulee heräte. Vahva tunnistautuminen on järjestelmässä helppoa, kun sen voi tehdä myös kasvo- tai sormenjälkitunnistautumisella, ohjelmajohtaja Tapio Järvenpää sanoo.

Vuonna 2023 Varhan sote-keskuspalveluissa kirjattiin etäasiointikäynneiksi noin 30 prosenttia avoterveydenhuollon asiakaskontakteista (R52, reaaliaikainen sähköinen tai puhelinkontakti). Kuntakohtainen vaihtelu on kuitenkin suurta. Varhan palveluverkkosuunnitelmassa tavoitteena on, että vuonna 2030 näistä asiakaskontakteista 50 prosenttia hoidettaisiin etäpalveluna ja keskimäärin 20 prosenttia nykyisestä fyysisestä asioinnista avoterveydenhuollon toimipisteissä korvattaisiin digitaalisella palvelulla. Tavoitteena on myös se, että vuonna 2026 avoterveydenhuollon kontakteista noin 40 prosenttia olisi etäasiointia.

Varha mobiilisovelluksen alustan toimittaja on Terveystalo ja saman sovelluksen ottaa käyttöönsä myös Satakunnan hyvinvointialue. Mobiilisovelluksen kehittämisen rinnalla syksyllä avautuu myös tekoälyavusteisen chatbotin, jota testataan varha.fi- ja tyks.fi-verkkopalveluissa.