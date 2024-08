Vuoden musiikkioivallus -palkinnon saajaksi ehdolla sekä elokuvia että dokumentteja

Vuoden musiikkioivallus -palkinnon myöntävät musiikin tekijänoikeusjärjestöt Gramex ja Teosto sekä näiden yhteinen, av-musiikkiin keskittynyt palvelu AV Music. Palkinto kiinnittää huomion av-tuotantoihin, joissa on käytetty musiikkia kekseliäällä ja erityistä lisäarvoa tuovalla tavalla. Kilpailu oli avoin kotimaisille tuotantoyhtiöille.

Kilpailuun ilmoitetuista teoksista tuomaristo valitsi ehdokkaiksi kaksi kotimaista elokuvaa: syksyllä 2023 julkaistu, oivaltavasti hyvin erilaisia musiikkityylejä yhdistelevä Peluri – Kuolema on elävien ongelma (It’s Alive Films, ohjaaja Teemu Nikki) sekä tammikuussa 2024 julkaistu Myrskyluodon Maija (Solar Films Inc. Oy, ohjaaja Tiina Lymi), joka kantaa jo nimenään tunnettua, ikonista sävellystä.

Lisäksi ehdolle ylsivät lokakuussa 2023 julkaistu dokumenttielokuva Lumipalloefekti (Ida Productions, ohjaaja Pauliina Punkki) sekä maaliskuussa 2024 julkaistu dokumenttisarja African Metal Tour: Lähiöbotox (Mediawan Finland, ohjaaja Oona Tuukkanen). Lumipalloefektin musiikki on kokonaan teokselle sävelletty (säveltäjä Salla Luhtala) ja on vahvassa osassa elokuvan tarinassa. Lähiöbotoxin musiikki on todella kantaaottavaa ja elämänmakuista – monet lyriikat pohjautuvat solistien omiin kokemuksiin.

Yhteensä kilpailuun saatiin 17 ehdotusta, jotka edustivat monipuolisesti eri lajityyppejä. Voittajayhtiö palkitaan 1000 euron musiikkielämyslahjakortilla, jonka voi käyttää esimerkiksi tuotannon työryhmän keikka- tai konsertti-iltaan.

Valinnan palkinnosta tekee riippumaton tuomaristo, johon kuuluvat VTT, dosentti ja Sibelius-Akatemian yliopistonlehtori Kaarina Kilpiö, Music Supervisor Leo Niemi, ohjaaja Taito Kawata sekä laulaja ja musiikintekijä Vilma Alina. Raadin puheenjohtajana toimii elokuvakriitikko Kalle Kinnunen ja sihteerinä AV Music -palvelun Licensing Manager Eveliina Pitkänen.

”Tarjottujen elokuvien, sarjojen ja ohjelmien kokonaisuudessa korostuivat rajoja rikkovat aiheet sekä alati kehittynyt osaaminen: Suomessa tehdään erittäin ammattitaitoista jälkeä ja kun musiikkiin panostetaan, rohkeus voi kohdata huippulahjakkuuden. Musiikkioivaltaminen siten, kuin tämän kilpailun kriteeristössä ymmärretään, on kuitenkin ihanteena vielä enemmän: sitä, että musiikki uskalletaan ottaa kerronnan ja merkitysten keskelle, niin ettei se vain tue välineenä, vaan nostaa kaiken uudelle tasolle”, kertoo puheenjohtaja Kalle Kinnunen tuomariston lausunnossa.

Gramexin ja Teoston AV Music jakaa Vuoden musiikkioivallus -palkinnon 6.9.2024 järjestettävässä audiovisuaalisen alan Screen Helsinki -tapahtumassa. Palkinto jaetaan nyt kolmatta kertaa. Tapahtuman järjestää kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien yhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI ry.