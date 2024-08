Pirkanmaan maakuntahallitus kiirehtii valtatien 9 parantamista

– Vt 9 on turvallisuudeltaan puutteellinen, suorastaan vaarallinen. Tampere-Kangasala-Orivesi -yhteysväli on 9-tien ruuhkainen pullonkaula. Liikenneturvallisuuden kannalta tilanne on kriittinen, ja kolarit eivät ole harvinaisia. Yhteysvälillä on valtakunnallisesti eniten turvallisuuspuutteita, eikä väli täytä pääteille asetettuja vaatimuksia. Tieosuudella liikenteen kasvuennuste on kova, ja raskaan liikenteen osuus poikkeuksellisen suuri. Valtatie 9 on viimein laitettava kuntoon, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.



Valtatien 9 yhteysvälin Alasjärvi–Käpykangas vuorokausiliikenne on yli 20 000 ajoneuvoa.

– Kyseessä on Suomen vilkkain kaksikaistainen tieosuus. Tällaisia teitä ei Väyläviraston näkemyksen mukaan saisi olla edes olemassa. Tieosuus ei täytä valtakunnallisille pääväylille asetettuja vaatimuksia. Toistuvat häiriöt liikenteen sujuvuudessa hidastavat sekä paikallisliikennettä että pitkän matkan teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetuksia, sanoo Vikman.

Hankkeen tarvitsema valtion rahoitusosuus on 95,1 miljoonaa euroa. Hanke tuottaa 1,8-kertaiset hyödyt suhteessa kustannuksiin.

– Hankkeen pikainen käynnistys on tärkeää muistakin syistä. On selvinnyt, että yhteysvälillä sijaitsevat Olkahistenlahden sillat ovat betonin alkalikiviainesreaktion vuoksi vakavasti rapistumassa. Korjaus on käytännössä välttämätöntä kytkeä Alasjärvi-Käpykangas -hankkeeseen, jonka yhteydessä toteutetaan nelikaistaistuksen vaatimat uudet sillat, sanoo Vikman.

Siltojen korjaus nykyisellä kaksikaistaisella tiellä aiheuttaisi ysitielle sietämättömiä liikenteellisiä haittoja. Toinen aikataulupaineita aiheuttava seikka on Tasanteen eritasoliittymän kohdan liito-oravia koskeva poikkeamislupa, joka on voimassa enää vuoden 2026 loppuun saakka.

Pirkanmaan tieverkolla on Suomen suurin investointivaje, kun tarkastelun kriteerinä käytetään vuorokausiliikennettä suhteessa tien kaistojen määrään.

– Tätä kuvaa sellaisten 1+1 -kaistaisten teiden määrä, joilla vuorokausiliikenne on yli 15 000 ajoneuvoa. Tällaisia reilusti yliliikennöityjä kaksikaistateitä on Pirkanmaalla enemmän kuin koko muussa Suomessa yhteensä. Valtateiden 3, 9 ja 12 pullonkaulojen poistamiseen tähtäävät hankkeet ovatkin kaikki hyöty-kustannussuhteeltaan Suomen kannattavimpien väylähankkeiden joukossa. Kasvualueiden liikenneinfraan investointi kannattaa tiukassakin taloustilanteessa. Nyt on ysitien vuoro!, päättää Vikman.