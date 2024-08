Helsinkiläisten tyytyväisyys omaan elämäänsä pysynyt korkeana – ilta-aikaan koetun turvattomuuden tunteen kasvu jatkunut

Jo kymmenettä kertaa toteutetun Helsinki-barometrin tulokset osoittavat, että helsinkiläisillä menee pääsääntöisesti hyvin. Kaupunkilaisten tyytyväisyys omaan elämäänsä on pysynyt korkealla tasolla, ja odotukset tulevaisuuden suhteen ovat ennemmin positiivisia kuin kielteisiä. Suurin osa (83 %) vastaajista kokee asuinalueensa omakseen ja yhtä moni pitää aluetta viihtyisänä.



Valtaosan mielestä oma asuinalue on kehittynyt hyvään suuntaan tai pysynyt ennallaan



Asuinalueiden kehitykseen suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Vain viidennes vastaajista koki, että oma asuinalue on kehittynyt huonompaan suuntaan. Näkemykset asuinalueista vaikuttavat kuitenkin eriytyvän muun muassa vastaajan asuinalueen sosioekonomisen aseman mukaan. Sosioekonomisesti heikommilla alueilla asuvat ihmiset viihtyvät muita huonommin asuinalueillaan, kokevat väestöryhmien väliset suhteet heikommiksi ja kokevat muita enemmän turvattomuutta.



Ilta-aikaan koetun turvattomuuden kasvu on jatkunut



Turvattomuuden kokemus kaupungissa ilta-aikaan on ylipäätään lisääntynyt. Tänä keväänä 72 prosenttia vastasi kokevansa olonsa turvalliseksi yksin viikonloppuiltaisin asuinalueellaan, kun keväällä 2022 vastaava osuus oli 85 prosenttia. Naiset kokevat miehiä enemmän turvattomuutta, mutta uusimmassa kyselyssä myös miesten turvallisuuden tunne heikkeni selvästi (-11 prosenttiyksikköä).



Helsingin tulevaisuus huolettaa aiempaa useampia



Kevään 2024 Helsinki-barometrissa kysyttiin kolmatta kertaa kaupunkilaisten huolenaiheista. Eniten huolta herättävät lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointi ja Ukrainassa käynnissä oleva sota. Kaikki edellä mainitut asiat huolestuttavat yli 80 prosenttia vastaajista. Eniten huolestuneiden osuus on kuitenkin lisääntynyt Helsingin tulevaisuudesta. Nyt yli puolet on siitä huolissaan, kun vuosi sitten osuus oli 38 prosenttia. Lähiluonnosta ja ilmastokriisistä huolissaan olevien osuus on myös pysynyt korkealla, yli 70 prosentin tasolla.



Lähiluonto ja rakentaminen avoimen palautteen suosituimmat aiheet



Huolta herättävät aiheet näkyivät myös barometrin avoimessa palautteessa. Viime syksyn tapaan yleisimmät palautteenaiheet koskivat lähiluontoa ja rakentamista. Myös Helsingin keskustan vetovoiman heikkeneminen puhutti tälläkin kyselykierroksella. Palautteiden valossa huoli Helsingin tulevaisuudesta voikin liittyä esimerkiksi keskusta-alueen kehittämiseen tai huoleen täydennys- ja uudisrakentamisen vaikutuksista omalla asuinalueella. Toisaalta huolta voi herättää kansainvälinen turvallisuustilanne. Huolestuneisuus Ukrainassa käytävästä sodasta onkin korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin sitten sodan alkamisen, mikä saattaa heijastua myös kasvaneeseen huoleen Helsingin tulevaisuudesta.

Helsinki-barometri on Helsingin kaupunginkanslian puolen vuoden välein toteuttama haastattelututkimus, jonka vastaajat (N=1000) ovat edustava otos kaupungin aikuisikäisestä väestöstä. Uusin aineistonkeruu toteutettiin 11.-24.4.2024. Barometrin tuloksista raportoidaan laajemmin verkkosivustolla kaupunkitieto.hel.fi.