80 vuotta täyttävä Antti Tuuri purjehtii uutuuskirjassaan Itämeren aalloilla ja elämän virrassa

Syksyllä 1981 kirjailija teki päätöksen hankkia puisen purjeveneen, inspiroituneena ystävänsä veneestä. Armeijassa saadut opit syöksyveneen ajamisesta antoivat hänelle rohkeutta aloittaa purjehdusharrastus. Haukaksi nimetty purjevene laskettiin vesille puolitoista vuotta myöhemmin, ja siitä alkoi kirjailijan pitkäaikainen rakkaus Itämereen.

Tuuri kertoo kirjassaan iloisista retkistään ja havainnoistaan vesillä. Merituuli tuo mukanaan myös haikeuden sävyjä, sillä moni purjehdustoveri on siirtynyt toiseen satamaan horisontin taa. Tämä kirja on kunnianosoitus Itämeren kauneudelle ja purjehduksen vapaudelle.

”Antti Tuuri on suomalaisen kirjallisuuden elävä klassikko, jonka lakonisen tarkka kerronta ja salaviisas huumori ovat olleet kirjallisuutemme peruskalliota jo yli viisikymmentä vuotta. Kun hän kirjoittaa purjehduksesta, avautuu samalla kirkkaita näkymiä paitsi yhteen maamme merkittävimmistä kirjailijanurista myös ihmiselämään ylipäänsä", sanoo Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.

Antti Tuuri täyttää 1.10.2024 80 vuotta. Hän on yksi Suomen arvostetuimpia ja tuotteliaimpia kirjailijoita. Hän on kirjoittanut mm. romaaneja, novelleja, näytelmiä, elokuva- ja tv-käsikirjoituksia sekä kuunnelmia. Erityisesti Antti Tuuri tunnetaan Etelä-Pohjanmaata sekä siirtolaisuutta kuvaavista teoksistaan. Tuurin myydyimpiä kirjoja ovat Ameriikan raitti, Lakeuden kutsu, Talvisota, Rukajärven tiellä ja Pohjanmaa, joista kaikista on tehty myös elokuvaversiot. Tuurin teoksia on myyty yli 1,2 miljoonaa kappaletta ja niitä käännetty 25 kielelle.

"Pitkällä matkalla on oma tunnelmansa, kun tietää, että kaukana perillä ollaan vasta viikkojen kuluttua eikä perille saapumista kannata liiaksi odottaa; eletään päivä kerrallaan, maalliset murheet unohtaen."

Antti Tuuri, Yksinpurjehdus Hankoniemen ympäri