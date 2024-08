Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa raskaana olevien hinkuyskärokotukset neuvoloissa

Hinkuyskä on vaarallinen alle 1-vuotiaille ja aivan erityisesti vastasyntyneille, jotka eivät ole vielä ehtineet saada kolmen kuukauden iässä annettavaa ensimmäistä hinkuyskärokoteannosta. THL on antanut suosituksen, että raskaana oleville annetaan hinkuyskärokotteen tehosteannos raskausviikoilla 16–32. Tällöin hinkuyskän vasta-aineet siirtyvät sikiöön ja antavat vastasyntyneelle suojan hinkuyskää vastaan. Rokotteen voi tarvittaessa antaa myös raskausviikon 32 jälkeen raskauden aikaisen terveystarkastuksen yhteydessä.

Pirkanmaalla raskaana olevien hinkuyskärokotuksia annetaan raskaana oleville normaalien neuvolakäyntien yhteydessä. Rokotusten antaminen alkaa joka neuvolassa elokuun aikana. Rokotus annetaan pääsääntöisesti raskausviikoille 22–24 ajoittuvalla käynnillä. Rokote annetaan seuraavan käynnin yhteydessä myös niille, joilla raskaus on pidemmällä. Rokotus on asiakkaalle vapaaehtoinen ja maksuton.

Jos raskaana oleva on raskauden aikana saanut ikäkausitehosteena annettavan dtap-rokotuksen, toista rokotusta ei tarvita. Muutoin rokotusta suositellaan kaikille raskaana olevalle 16 raskausviikosta eteenpäin riippumatta siitä, milloin hän on saanut edellisen hinkuyskärokotteen. Ohje raskaana olevien rokottamisesta on voimassa tammikuun 2025 loppuun. THL jatkaa hinkuyskätilanteen seurantaa ja päivittää tarvittaessa kohderyhmiä ja rokotusohjetta.

Alle 3 kuukauden ikäisten lasten rokottaminen

Jos alle 3 kuukauden ikäisen lapsen lähipiirissä esiintyy hinkuyskää, THL suosittaa antamaan lapselle ylimääräisen hinkuyskärokoteannoksen antamista. Ylimääräinen annos annetaan 6-8 viikon iässä.