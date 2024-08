Mars vähensi kasvihuonekaasupäästöjään ennätysmäärän vuonna 2023

Mars-yhtiö on julkaissut 2023 Sustainable in a Generation -raportin, joka kertoo edistymisestä kohti yhtiön tavoitetta saavuttaa 50 %:n päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä sekä nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2023 yhtiö saavutti ennätyksellisen 8 %:n päästövähennyksen koko arvoketjussa. Yhtiön kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet yhteensä 16 % vuoden 2015 lähtötasosta, ja absoluuttiset 5,7 miljoonan tonnin päästövähennykset kattavat Marsin arvoketjun Scope 1, 2 ja 3 -päästöluokat. Määrä vastaa 1,3 miljoonan bensiinikäyttöisen auton vuodessa tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä [1]. Samalla ajanjaksolla liiketoiminta on kasvanut yli 60 %, ja yhtiö on saavuttanut yli 50 miljardin dollarin vuosimyynnin.

Mars julkaisi vuonna 2023 Net Zero -tiekartan, jossa yhtiö sitoutui investoimaan yli miljardi dollaria ilmastotoimiin seuraavan kolmen vuoden aikana – ja jatkamaan taloudellisten resurssien sitomista siihen asti, että nettonollapäästöt on saavutettu.

Marsin pääjohtaja Poul Weihrauch kertoo: "Viime vuonna julkaisimme Net Zero -tiekartan, jossa lupasimme vauhdittaa päästövähennyksiämme. Tämän vuoden tulos osoittaa, että olemme onnistuneet strategiamme mukaisesti yhdistämään liiketoiminnan kasvattamisen ja päästöjen vähentämisen. Edessä on vielä pitkä matka, mutta jatkamme työtä ja tutkimusta osoittaaksemme, että liiketoiminta voi olla samaan aikaan sekä tuottavaa että vastuullista."

Lähes 60 prosenttia yhtiön arvoketjun päästöjalanjäljestä on peräisin maataloudesta. Tämän vuoksi Mars edistää uusia ilmastoälykkään maatalouden aloitteita vauhdittaakseen päästövähennyksiä. Aloitteiden tavoitteena on parantaa maaperän terveyttä ja maatilojen kestävyyttä, sekä tarjota viljelijöille taloudellista tukea ja koulutusta uudistavan maatalouden käytäntöjen käyttöönottoon.

Mars North Europen Corporate Affairs Director Katrine Grytter kertoo: "Viimeisimmät päästövähennyksemme osoittavat, että olemme aikataulussa kohti 50 prosentin päästövähennyksien saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Olemme ylpeitä edistyksestä, mutta samaan aikaan tiedämme, että on vielä paljon tehtävää. On ratkaisevan tärkeää vahvistaa ohjelmiamme maanviljelijöiden kanssa, jotta voimme tukea siirtymää kohti ilmastoälykästä ja uudistavaa maataloutta.’’

Mars on investoinut viimeisimpänä muun muassa seuraaviin ilmastoälykkään maatalouden aloitteisiin:

Viljelijäkeskeisen ohjelman perustaminen kumppaneiden kanssa. Ohjelman tavoitteena on tukea 1 900 viljelijää neljässä Yhdysvaltain osavaltiossa ja Puolassa ottamaan käyttöön ilmastoälykkään maatalouden menetelmiä ja keskittyä viljelykasveihin, kuten maissiin, soijaan ja vehnään yli 1,2 miljoonalla hehtaarilla viljelymaata.

Marsin lemmikkiruokabrändi Royal Caninin ja Soil Capitalin välisen kumppanuuden laajentaminen.

Mars tukee taloudellisesti lähes 250:tä viljelijää Ranskassa ja Belgiassa, ja tähän mennessä kumppanuus on tukenut viljelijöitä yhteensä 300 000 hehtaarin viljelyalalla. Next Generation Soil -ohjelman tuen jatkaminen Meksikossa ja Brasiliassa yhteistyössä CIMMYTin (Meksiko) ja Producing Rightin (Brasilia) kanssa.

Ohjelman avulla on tuettu sataa maissiviljelijää, ja tarjottu välineitä sekä tietoa tuottavuuden lisäämisestä, resurssien käytön optimoinnista sekä ilmastonmuutoksen seurauksiin, kuten veden niukkuuteen ja satojen pienenemiseen, varautumisesta. Moo'ving Dairy Forward, hiljattain julkistettu kestävää maidontuotantoa koskeva suunnitelma. Ohjelmassa Mars sitoutuu 47 miljoonan dollarin investointiin seuraavan kolmen vuoden aikana osana yhtiön uutta ilmastotietoista lähestymistapaa maitotuotteiden hankintaan. Suunnitelman tavoitteena on vähentää maitotuotteiden hiilijalanjälkeä yhteistyössä Fonterran, Land O'Lakesin, Interfoodin ja FrieslandCampinan kanssa.

Sustainable in a Generation -raportti

Tutustu Mars 2023 Sustainable in a Generation -raporttiin osoitteessa www.mars.com/sustainability-plan/sustainability-report-progress ja lue lisää siitä, miten Mars edistää ilmastotoimia. Raportissa on myös lisätietoa siitä, miten Mars on auttanut lähes 750 000 ihmistä Supplier Advance- ja Supplier Origin -ohjelmien kautta vuodesta 2017, ja miten Mars Food & Nutrition toimitti 3,1 miljardia terveellistä ateriaa vuonna 2023.

Tutustu Sustainable in a Generation -raportin osioon "About This Report", jossa on tärkeää tietoa raportin tekemistä lausunnoista ja tiedoista.

Lähde:

