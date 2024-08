SDP:n puoluehallitus: Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio ja edistettävä rauhaa Lähi-idässä

Sota Gazan alueella on saatava loppumaan. Osapuolten välille tarvitaan välittömästi aselepo, jotta silmitön tappaminen ja erityisesti siviileihin kohdistuva väkivalta loppuu. Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön on tuettava tulitaukoneuvotteluissa välittäjinä toimineiden valtioiden (Yhdysvaltojen, Egyptin ja Qatarin) työtä, jotta aselepo saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti ja panttivangit vapautettua. SDP vaatii, että humanitäärisen avun perille pääsy Gazan alueelle varmistetaan välittömästi, jotta ahdingossa elävät siviilit saavat tarvitsemansa avun. Terrorismi on yksiselitteisesti tuomittava.

Konflikti uhkaa laajentua alueelliseksi, mikäli Israelin ja Iranin välinen eskalaatiokierre pahenee. Iranin tukemana äärijärjestö Hizbollah on lisännyt iskuja Libanonissa samoin kuin huthikapinalliset Jemenissä, ja Iran on uhannut kostaa Teheranissa tehdyn Hamas-johtajan surman. Väkivallan kierre on saatava pysäytettyä. Kansainvälisen yhteisön on lisättävä painostusta kaikkia toimijoita kohtaan, jotta eskalaatiokierre ei jatku.

Suomen täytyy toimia kaikin keinoin rauhan puolesta. Osana tätä Suomen tulee vahvistaa tukeaan Yhdistyneiden kansakuntien prosesseille tilanteen liennyttämiseksi, kuten turvallisuusneuvoston päätöslauselmien toimeenpanolle. SDP edellyttää, että Suomi peräänkuuluttaa Euroopan unionilta yhtenäisyyttä ja suurempaa aktiivisuutta niin aselevon aikaansaamisessa kuin pidemmällä aikavälillä sodan päättymisen jälkeen kahden valtion ratkaisun synnyttämisessä. EU:n tulee toimia palestiinalaishallinnon kumppanina ja tukea sen sisäistä legitimiteettiä ja voimavarojen vahvistamista.

Kansainvälistä oikeutta on aina noudatettava ja sotarikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen. Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on antanut pidätysmääräyksen Israelin ja Hamasin johtajista. Suomen tulee tukea ICC:n työtä ja kaikkien sotarikosten tutkimista, mukaan lukien siirtokuntien toiminta palestiinalaisia vastaan. Suomen tulee myös tukea EU:n asettamia pakotteita Hamasia ja väkivaltaisia siirtokuntalaisia vastaan, valvoa ja estää pakotteiden kiertämistä sekä olla valmis tarvittaessa vahvistamaan niitä ja niiden vaikuttavuutta.

Kahden valtion mallin soveltaminen ja alueellisen vakauden lisääminen Lähi-idässä on SDP:n tavoitteena. Suomen on tuettava kaikin keinoin rauhaa kaikkialla maailmassa. SDP edellyttää, että Suomi pyrkii lieventämään kaikin keinoin vastakkainasettelua ja kuulee kaikkien osapuolten näkemyksiä. Rauha on mahdollista saavuttaa vasta sitten, kun alueella kaikki ovat valmiita sovinnollisiin ratkaisuihin yhteisen edun nimissä. Israelilla on oikeus suvereniteettiinsa ja turvallisiin rajoihin ja palestiinalaisilla samoin oikeus elää turvallisesti omassa kansainvälisesti tunnustetussa maassaan. Kestävän alueellisen vakauden saavuttamiseksi on rauhanratkaisuun tähdättävä osapuolten yhdenvertaisuuden pohjalta. Siksi on välttämätöntä, että Suomi tukee johdon uudistumisprosessia, demokratiaa ja oikeusvaltiota niin Israelissa kuin Palestiinassakin, jotta niiden hallinnoilla on tarvittava legitimiteetti kansalaistensa silmissä. SDP vaatii, että Suomi ryhtyy toimeen Palestiinan valtion tunnustamiseksi tänä syksynä.