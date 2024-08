Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 35

Tiistai 27.8. kello 17.30

Rax Rinnekangas: Mehiläiskerääjä (Lurra Editions) JULKKARIT

Mehiläiskerääjä – kertomus nuorten seksuaalisesta väkivallasta ja kouluväkivallasta ja niiden toteuttajista

Osin toista kulttuuria oleva Aida raiskattiin pienessä suomalaisessa kaupungissa lukion viimeisenä syksynä. Koulukiusaajana tunnettu nuorukainen ilmoittautui teon tekijäksi ja sai vankilatuomionsa. Vuosia myöhemmin julmaan tapaukseen eri tavoin liittyneet neljä henkilöä – uhri, rangaistuksensa jo kärsinyt tekijä ja kaksi opettajaa – tapaavat toisensa hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Kirjanjulkistustilaisuudessa keskustelevat kirjailija, ohjaaja Rax Rinnekangas, Raiskauskriisikeskus Tukinaisen johtava kriisityöntekijä Johanna Linner Matikka ja psykoterapeutti Heli Heinjoki.

Keskiviikko 28.8. kello 18

Emil A. Fellmann: Leonhard Euler – Neron tarina (Basam)

Filosofian ja tekniikan tohtori Johan Stén keskustelee tiedetoimittaja Markus Hotakaisen kanssa suomentamastaan kirjasta.

Leonhard Euler (1707–1783) oli oman aikakautensa ja monien mielestä kaikkien aikojen suurin matemaatikko. Hänen elämäntyönsä matematiikan, fysiikan ja monien insinööritieteiden alalla on niin valtava, että sen tutkimuksesta on muodostunut tieteenala sinänsä.

Torstai 29.8. kello 17

Virpi Lehtinen: Sankaritar Luce Irigarayn filosofiassa (Vastapaino) JULKKARIT

Ihminen on olennaisesti avoin, muuttuva ja dynaaminen olento, jossa henki ja ruumis kietoutuvat yhteen ainutkertaisesti. Tätä suhdetta kirjassa tarkastellaan feminisyyden kautta, koska nimenomaan naisellinen oleminen kytkeytyy monella tavalla ruumiillisuuteen.

Filosofi Virpi Lehtisen kirja ammentaa Luce Irigarayn (1930–) ajattelusta. Irgaray on maailmankuulu belgialaissyntyinen filosofi, psykoanalyytikko ja kielitieteilijä. Irigarayn sukupuolieron filosofiassa eletty ruumiillisuus on aina ilmaisevaa eli sielullista.

Perjantai 30.8. kello 18

Ville Ranta: Viininjuojat (WSOY) JULKKARIT!

Viininjuojat on Ville Rannan uusi, omaelämäkerrallinen sarjakuvaromaani, kertomus viininjuojan ja hänen viininjuojaystäviensä viininjuojaelämästä ennen ja nyt. Myös on kysymys kulttuurilehden tekemisestä pohjoisessa 2000-luvun alussa sekä (tietysti) vanhenemisen ja ajankulun kauhuista.

Keskustelemassa Ville Rannan kanssa viinistä, elämästä ja kuolemasta Kallion viinipappi Visa Viljamaa.

Tarjolla viiniä, vettä, kirjoja, omistuskirjoituksia, keskustelua.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava