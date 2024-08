19-vuotias keilailulupaus Luukas Väänänen taisteli USA:ssa unelmastaan

Luukas Väänänen, 19, tähtää tulevaisuudessa Yhdysvaltoihin PBA-kiertueelle. Tuon unelman toteutumista helpottamaan tarjoutui keilailulegenda Mika Koivuniemi, joka oli Yhdysvalloissa suomalaisnuorukaisen taustatukena Chicagossa järjestetyissä karsinnoissa.

Väänänen on nuoresta iästään huolimatta tehnyt nimeä itselleen pärjäämällä hienosti Euroopan kiertueella EBT:llä (European Bowling Tour). Väänänen muun muassa johti kiertueea neljän osakilpailun jälkeen. Lisäksi hän on menestynyt loistavasti arvokilpailuissa ja on ollut voittamassa kahdesti peräkkäin Suomelle junioripoikien EM-joukkuekultaa.

Nyt Väänänen lähti ennakkoluulottomasti havittelemaan paikkaa USA:n ammattilaiskiertueella PBA:ssa. Formaatti oli rankka: yhteensä 48 sarjaa neljässä keilahallissa neljällä eri olosuhteella neljässä päivässä, mikä on aikamoinen urakka. Kasrsinotoihin osallistui iso määrä huippukeilaajia ja 12 parhaalle ainoastaan oli palkintona paikka ammattilaiskiertueella.

Valitettavasti kukaan kolmesta suomalaisesta ei päässyt tuohon tusinaan. Suomalaisista Väänäsen lisäksi osallistuivat Jarno Lahti ja Kaaron Salomaa.

Taso ja olosuhteet ammattilaiskeilailun huipulla ovat aivan muuta kuin mihin Euroopassa ja Suomessa on totuttu. Kun radoilla on monta todella korkeatasoista ja taitavaa keilaajaa, olosuhteet muuttuvat eri tavalla, kuin kotimaassa tai Euroopassa. Myös olosuhteet ovat vaativammat, kuin missään muualla maailmassa ja siitä tulee faktaksi, että PBA:ssa keilaamista ei opi mitenkään muuten kuin keilaamalla PBA:ssa. Tämä viikko oli varmasti kaikille ikimuistettava kokemus, ja siitä he saivat paljon oppia tulevaa uraansa varten.

Väänäsen 48 sarjan urakan kokonaispisteet olivat 10162 (211,7). Väänäsen nimi löytyy karsinnan lopputuloksista sijalta 48.

-Olihan tämä hieno ja ikimuistoinen kokemus. Kiva oli pelata täällä ja saa kyllä tyytyväinen olla omaan tekemiseen, vaikka nyt ei top 12 joukossa oltukaan. Rankat olivat päivät ja niihin mahtui paljon ylä- ja alamäkiä, Väänänen kommentoi karsinnan päätteeksi.

karsinnasta pelipaikan lopulta lunastivat seuraavat miehet: Hayden Stippich, Brandon Runk, Tim Foy Jr., Nate Purches, Ryan Barnes, ruotsalainen Kim Bolleby, Cameron Crowe, Bailey Mavrick, Nathan Bohr, Andrew Hall, Chase Nadeau ja Irlannin Christopher Sloan.

Varsinainen PBA:n kausi käynnistyy tammikuussa ja suomalaisista kiertueella pelaa suomalaisista ainakin Tomas Käyhkö.