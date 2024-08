Maksuton harrastus 13 000 helsinkiläiselle lapselle ja nuorelle

Harrastamisen Suomen malli tarjoaa tänä lukuvuonna yli 13 000 maksutonta harrastuspaikkaa peruskoulujen 3.–9. luokkien oppilaille Helsingissä. Noin 400 viikoittaisella harrastusryhmällä ja yli 84 000 vuotuisella harrastuskerralla Harrastamisen Suomen malli Helsingissä on merkittävä harrastustoiminnan tarjoaja Suomessa.

Harrastusten maksuttomuus lisää yhdenvertaisuutta

Koulupäivän yhteyteen tuodusta harrastamisesta on tullut pysyvä toimintamalli Helsingissä ja keskeinen osa kaupungin palvelutarjontaa.

– Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mielekkään vapaa-ajan tekemisen kautta on tärkeä painopistealueemme. Harrastamisen Suomen malli on tuonut Helsingin peruskoulujen oppilaille hienon mahdollisuuden osallistua laadukkaisiin harrastuksiin ilmaiseksi. Tämä on merkittävä askel kohti yhdenvertaisempaa kaupunkia, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua laadukkaisiin harrastuksiin perheen taloudellisesta asemasta riippumatta, toteaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Juha Ahonen.

Harrastamisessa korostuvat yhteisöllisyys, yhteenkuuluvuus ja kaverisuhteiden luominen. Harrastamisen Suomen mallilla on keskeinen rooli lasten ja nuorten osallisuuden tunteen vahvistamisessa.

– Ohjattuun toimintaan osallistuminen yhdessä ikätovereiden kanssa vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja lisää turvallisuuden tunnetta, iloitsee aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin kaupungin nuorisopalvelusta. Suomen mallin kautta olemme voineet lisätä maksutonta harrastustarjontaa ja vahvistaa osallisuutta etenkin niillä asuinalueilla, joilla harrastetaan vähemmän, lisää Hörkkö.

Helsinki on osoittanut Harrastamisen Suomen mallin toiminnalle 400 000 euron määrärahan vuodelle 2024. Kaupungin omarahoitusosuus täydentää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 900 000 euron avustusta lukuvuodelle 2024–2025.

Uutuutena jääpelit, padel, geokätköily ja manga

Harrastusvalikoima perustuu oppilaiden toiveisiin. Jokaisessa Helsingin peruskoulussa on tarjolla monipuolisesti erilaisia harrastuksia: liikunta-, kulttuuri- sekä digitaalisia ja muita harrastuksia.

Kivaa tekemistä koululaisten iltapäiviin voi löytyä muun muassa näiden harrastusten joukosta: parkour, koripallo, lentopallo, futsal, tanssi, voimistelu, uinti, kiipeily, voimailu, cheerleading, sirkus, elokuva, sarjakuva, teatteri, bändi, kuoro, kuvataide, muotipiirustus, ohjelmointi, pelisuunnittelu, esports, ruuanlaitto ja eläinharrastus.

– Tämän lukuvuoden uutuuksia ovat muun muassa jääpelit, padel, geokätköily ja manga, kertoo Helsingin Harrastamisen Suomen mallin projektipäällikkö Irma Sippola.

Ilmoittautuminen on käynnissä

Harrastuksista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille Wilman kautta. Harrastusvaihtoehtoihin voi tutustua koulujen verkkosivuilla sekä kaupungin uudella Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ilmoittautuminen harrastuksiin on parhaillaan käynnissä. Harrastusryhmät kokoontuvat viikoittain 2.syyskuuta 2024 alkaen koulujen tiloissa tai lähiympäristössä.