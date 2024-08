Etelä-Suomen aluehallintoviraston HÄME24-valmiusharjoituksen päävaihe syyskuun alussa – Media kutsutaan seuraamaan harjoitusta Hämeenlinnaan

HÄME24-valmiusharjoitus on tänä vuonna poikkeuksellinen, sillä se järjestetään samanaikaisesti Panssariprikaatin paikallispuolustusharjoituksen (PAPU 2/24) kanssa. Tämä antaa osallistujille mahdollisuuden harjoitella yhteistoimintaa aidossa ympäristössä, jossa sotilaallisen ja siviilitoiminnan yhteistyö korostuu.

Harjoitukseen osallistuu lähes 400 henkilöä noin 40 organisaatiosta Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelta. Harjoituksen skenaariona on kiristynyt kansainvälinen tilanne, joka johtaa turvallisuustilanteen heikentymiseen, kriittisen infrastruktuurin häiriöihin ja sotilaallisen voimankäytön uhan kasvuun. Skenaario on erityisen ajankohtainen, ja sen avulla pyritään parantamaan osallistuvien organisaatioiden tilannetietoisuutta sekä yhteistoimintakykyä.

HÄME24-harjoituksen suunnittelu on ollut käynnissä jo useita kuukausia. Kevään ja kesän aikana on järjestetty lukuisia työpajoja ja informaatiotilaisuuksia, joissa on tarkennettu osallistujaorganisaatioiden rooleja, suoritettu ennakkotehtäviä ja perehdytty harjoituksen virtuaaliseen alustaan. Harjoitus ei tule näkymään katukuvassa, sillä se toteutetaan virtuaalisella alustalla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuosittain valmiusharjoituksen. Näiden tavoitteena on vahvistaa alueellista valmiutta normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. "Tämä on ensimmäinen Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien valmiusharjoitus hyvinvointialueiden perustamisen ja Suomen Nato-jäsenyyden jälkeen, mikä tekee siitä erityisen tärkeän muuttuneessa turvallisuustilanteessa", kertoo harjoituksen järjestelyistä vastaava pelastusylitarkastaja Markku Hutka.

Kutsu medialle:

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan HÄME24-harjoitusta paikan päälle Hämeenlinnaan torstaina 5.9.2024 klo 12–13. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 4.9.2024 klo 12.00 mennessä: Tiia Tiesmäki, tiia.tiesmaki@avi.fi, p. 0295 016 131.

Torstaina iltapäivällä järjestetään myös Panssariprikaatin johtaman paikallispuolustusharjoitus Päijät-Häme 24 -harjoituksen mediatilaisuus Nastolassa kello 14–15. Lisätietoja tilaisuudesta saa harjoituksen tiedottaja Jessika Mikolalta, jessika.mikola@mil.fi, p. 0299 442 414

Aluehallintovirastot järjestävät syksyllä valmiusharjoituksia eri puolilla Suomea. Harjoituksissa keskitytään esimerkiksi väestönsuojeluun, säteilyuhkaan ja sähkönjakelun häiriötilanteeseen. Kukin aluehallintovirasto tiedottaa erikseen oman alueensa harjoituksesta.

• HÄME24 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3. - 5.9.2024: varautuminen kuvitteellisiin poikkeusoloihin ja väestönsuojelutilanteeseen. Lisätietoja: Markku Hutka, p. 0295 016 721

• POKA24 Itä-Suomen aluehallintovirasto 3. - 4.9.2024: sodan uhka ja sota. Lisätietoja: Esa Ahlberg, p. 0295 016 857

• SÄDE24 Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot 4.9.2024: säteilytilanne. Lisätietoja: Tom Tallberg, p. 0295 017 563

• LOUNAIS24 Lounais-Suomen aluehallintovirasto 9. - 10.10.2024: pitkäkestoinen sähkönjakelun häiriötilanne. Lisätietoja: Sami Iso-Lauri, p. 0295 018 105

• SAVO24 Itä-Suomen aluehallintovirasto 30. - 31.10.2024: sodan uhka ja sota. Lisätietoja: Esa Ahlberg, p. 0295 016 857