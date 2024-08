Timo Myllynen on nimitetty HOK-Elannon uudeksi kiinteistöjohtajaksi

Timo Myllynen valittiin tehtävään useamman sekä ulkoisen että sisäisen hakijan joukosta. Hän on aiemmin toiminut HOK-Elannossa Head of Asset Management -roolissa vastaten HOK-Elannon kiinteistöomaisuuden hallinnasta. Koulutukseltaan Myllynen on diplomi-insinööri.

– Haluan kiittää Jyrki Karjalaista yhteisistä ja erittäin antoisista työvuosista. Liikepaikkaverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen on pitkäjänteisestä työtä. Odotan innolla tulevaa ja aion määrätietoisesti yhdessä kiinteistötiimin kanssa auttaa HOK-Elantoa menestymään jatkossakin ja varmistamaan verkoston toimivuuden ja ajantasaisuuden myös tulevaisuudessa, Timo Myllynen sanoo.

Myllysellä on pitkä kokemus HOK-Elannon toiminnoista aina vuodesta 2013 lähtien. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Veli-Matti Liimataiselle.

– Timo oli sekä kokemuksensa että koulutuksensa perusteella ehdottomasti vahvin ehdokkaamme kiinteistöjohtajan tehtävään ja olen iloinen hänen valinnastaan. Uskon, että hän luotsaa kiinteistötiimiämme menestyksekkäästi. Toivotan Timolle koko HOK-Elannon puolesta onnea ja menestystä uusissa tehtävissään. Haluan samassa yhteydessä kiittää Jyrkiä monista menestyksekkäistä vuosista kiinteistötiimin vetäjänä, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen sanoo.

HOK-Elannon nykyinen kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen jatkaa HOK-Elannossa erityisprojektien parissa.

– Yli 12 hienon vuoden jälkeen on tullut aika luovuttaa HOK-Elannon kiinteistöyksikön vetovastuu nuorempiin käsiin. Olen varma, että HOK-Elannon upeilla kiinteistöalan ammattilaisilla tulee Timon johdolla myös tulevaisuudessa olemaan oma tärkeä roolinsa osuuskaupan menestyksen rakentamisessa. Itse jatkan HOK-Elannossa vielä erityistehtävissä 30.6.2025 saakka, minkä jälkeen ryhdyn tutkimaan maailmaa eläkeläisen uteliaalla asenteella.