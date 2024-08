Ensimmäinen VR:n vihreä juna ajaa tänään Tukholmasta Göteborgiin

MTR Nordicin ruotsalaisen tytäryhtiön MTRX:n markkinaehtoista kaukoliikennetoimintaa koskeva kauppa saatiin päätökseen toukokuun lopussa ja MTRX on kesän aikana liitetty osaksi VR:n kaukoliikennetoimintaa. Tänään, 26. elokuuta, Tukholman ja Göteborgin välillä ajaa ensimmäinen VR:n vihreä juna. Asiakaspalvelu ja lipunmyynti tapahtuvat tästä lähtien osoitteessa www.vrresa.se.

Yrityskaupalla VR hakee kannattavaa kasvua ja kokemusta kilpaillulta markkinalta, jossa matkustuskokemus on ratkaiseva kilpailutekijä.

– Erinomaisen matkustuskokemuksen ja täsmällisen liikennöinnin avulla voimme tehdä junasta yhä suositumman matkustusmuodon. Ruotsi ja Suomi ovat melko samanlaisia junamaita, sääolosuhteiden, infrastruktuurin ja matkustustottumusten suhteen, sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

MTRX, nykyään VR, on ollut haastaja reitillä Tukholma–Göteborg jo vuodesta 2015. Huipputason asiakaspalvelu on yrityksen henkilökunnalle sydämenasia, ja MTRX:llä onkin ollut ruotsalaisen laatuindeksin mukaan jo kahdeksan peräkkäisen vuoden ajan Ruotsin tyytyväisimmät junamatkustajat. Tämän vuoden mittauksessa MTRX oli Ruotsin kaikkein suosituin matkailuyritys.

MTRX on myös pitkään ollut muuta junaliikennettä täsmällisempi yhtiö reitillä Tukholma–Göteborg. Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla täsmällisyysprosentti oli 71, mikä on 8 prosenttiyksikköä enemmän kuin muilla samalla reitillä kulkevilla pikajunilla. Täsmällisyys on keskeinen tavoite yrityksen kaikille toiminnoille aina liikennesuunnittelusta kuljettajiin ja junahenkilökuntaan.

Ruotsi on VR:lle mielenkiintoinen kasvualue, koska markkinaehtoisen kaukoliikenteen markkina on maassa noin kaksinkertainen Suomeen verrattuna. VR on vuodesta 2022 saakka vakiinnuttanut asemansa Ruotsin kilpailutetuilla ostoliikennemarkkinoilla, joissa yhtiön viimeisin saavutus on Norrtåg-liikennöintisopimus Ruotsin pohjoisimmissa lääneissä, missä liikennöinti käynnistyy joulukuussa 2025.