Kari Hotakaisen uutuusteos Helmi julkaistaan Pirkka-brändin kirjana

Kirjailija Kari Hotakaisen uusi romaani Helmi julkaistaan Pirkka-brändin alla ensimmäisenä Keskon oman tuotemerkin kirjana koskaan. Helmi tulee myyntiin 28.8.2024 yksinoikeudella Keskon päivittäistavarakaupoissa ympäri Suomen.

Suomalaisten tunteman ja rakastaman kirjailijan uutuusteos haluttiin tuoda ruokakauppoihin, jotta se olisi helposti saavutettava mahdollisimman monelle.

Vaikka kirja julkaistaan Pirkka-kirjana, sen tekoprosessi eteni normaalin kaunokirjan kustannusprosessin mukaisesti. Teoksen sisältöön vaikuttivat vain kirjailija ja hänen kustannustoimittajansa.

Hotakaiselle oli luontevaa, että kirja julkaistaan päivittäistavarakaupan oman tuotemerkin alla.

“Olen pikkukauppiaan poika. Lapsuuteni ja nuoruuteni elin hyvin konkreettisesti pienyrittäjäperheen arkea. Sekatavarakauppamme oli kylän keskellä, kaikkea piti olla saatavilla kinkuista kankaisiin, hevosen längistä maataloustuotteisiin. Ja asiakas oli oikeassa, myös silloin kun oli väärässä. Kun olin 15-vuotias, isäni ehdotti minulle lihamestarin kurssia ajatuksenaan, että kenties voisin jatkaa hänen jälkeensä kaupan pitämistä. Kieltäydyin kohteliaasti. Myöhemmin valitsin sanojen maailman, enkä ole katunut. Mutta vieläkin astuessani pieneen kauppaan huomaan vanhasta muistista tarkistavani kaupan yleisilmeen”, Hotakainen sanoo.

”Haluamme kannustaa tällä ihmisiä lukemaan”

“Meillä on 1200 kauppaa ympäri Suomen. Tutkimusten mukaan suomalaisten lukutaito rapistuu, ja meistä on tärkeää, että voimme käyttää tätä laajaa, kirja-alalle uudenlaista jakelukanavaa lukemisen edistämiseksi. Keskon kauppojen kautta Helmi on helposti saavutettava kaikille”, Keskon käyttötavaroiden osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg sanoo.

Suuremmissa Keskon kaupoissa kirja tuodaan myyntiin näkyville paikoille, pienemmissä kaupoissa tiloista riippuen helposti löydettävälle paikalle.

“Vaikka suuri osa Pirkka-tuotteista onkin elintarvikkeita, löytyy tuotevalikoimasta paljon muutakin sellaista, mitä suomalaiset arjessaan tarvitsevat. Pirkka-brändin alla on julkaistu myös brändillä kuvitettuja fanituotteita. Helmi-kirja sopii hyvin Pirkka-tuotteiden joukkoon. Kirjan teemat ja lempeä, hauska, ihmistä kunnioittava sisältö puhuttelevat laajasti suomalaisia ja näkyvät joka päivä myös ruokakaupan arjessa. Aivan kuten Pirkka-brändi ja sen tuotteetkin”, Åberg sanoo.

Äänikirjapalvelut ovat nousseet suosioon ja kirjoja kulutetaan yhä enemmän kuuntelemalla.

“Helmi on tässä trendissä poikkeus. Tällä haluamme kannustaa ihmisiä nimenomaan lukemaan. Se, että romaani julkaistaan kaupan oman tuotemerkin alla on alalla uutta. Selvitimme asiaa ja tietojemme mukaan Helmi on ensimmäinen kaupan oman tuotemerkin kirja Suomessa ja ehkä koko Euroopassa”, Kustannusosakeyhtiö Siltalan toimitusjohtaja Arto Forstén sanoo.

Idea Pirkka-kirjaan syntyi Siltala-kustantamossa noin vuosi sitten. Siltala ja Kesko kohtasivat historiikkiprojektissa (Rohkea kauppajätti, 2023), joka menestyi poikkeuksellisen hyvin.

“Hotakainen innostui ideasta välittömästi. Myös Kesko näki ajatuksessa jotain uutta ja kiinnostavaa, ja siitä se sitten lähti”, Forstén sanoo.

Kirjasta otetaan suomalaiseksi romaaniksi poikkeuksellisen suuri ensipainos, 35 000 kappaletta. Kirja painetaan Suomessa, suomalaiselle paperille.

Helmi on taattua Kari Hotakaista

Helmi on liikuttava, hauska ja sydämellinen romaani. Tapahtumat saavat alkunsa, kun lapsettomuudesta kärsivän pariskunnan sieniretki muuttaa heidän koko elämänsä. Suppilovahveroiden sijaan he löytävät metsästä ihmisen. Iäkkään Helmin, joka ei aluksi muista edes omaa nimeään. Siitä alkaa vauhdikas, töyssyinen ja monipolvinen matka, joka vie lukijan kohti elämän ydinkysymyksiä.

Vaikka kirjassa on huumoria ja vauhtia, se kertoo monille suomalaisille tutuista ja vaikeistakin aiheista, muistisairaudesta ja lapsettomuudesta.

“Luin joskus jostain lehdestä otsikon: ”Huonokuntoinen vanhus löytyi metsästä hyväkuntoisena.” Ristiriitainen lause jäi vaivaamaan ja mietin, että metsäkö tämän vanhuksen paransi? Tämä lause sytytti roihun päässäni: kuka on tuo ihminen, kuka löysi hänet, miksi hän oli mennyt metsään? Päätin antaa hänen nimekseen Helmi. Löytäjiksi keksin lapsettoman pariskunnan. Tästä tarina lähti lentoon, ja välillä tuntui siltä kuin olisin ulkopuolisena seurannut vauhdikkaan ja omapäisen Helmin elämänmenoa”, Kari Hotakainen sanoo.