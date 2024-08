Vaasa haastaa asukkaita Itämeren suojelutyöhön

Kampanjoinnilla kaupunki haluaa osallistua Itämeren suojeluun ja herättää keskustelua tärkeästä aiheesta. Olipa sitten kyse luonnosta, liiketoiminnasta, asumisesta tai vapaa-ajanvietosta, meri on erottamaton osa vaasalaisuutta. Se on myös asia, joka muualla asuville tulee usein spontaanisti mieleen Vaasasta.

- Meillä on ainutlaatuinen meriluonto ja Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde Unescon maailmanperintöluettelossa. Kampanjoimalla puhtaan Itämeren puolesta haluamme pitää huolta ainutlaatuisesta perinnöstämme ja nostaa esiin tekoja, joita me kaikki voimme tehdä luonnon hyväksi, kertoo Vaasan kaupungin markkinointi- ja viestintäjohtaja Leena Forsén.

Lahjoituksen Itämeren suojeluun voi tehdä MobilePayllä kaupungille räätälöidyn numeron kautta, "15652". Kampanja toteutetaan John Nurmisen Säätiön rahankeruuluvan alaisuudessa.

Lahjoittaminen kampanjatilille on yksi keino vaikuttaa ja osallistua, mutta Forsénin mukaan jokainen voi myös omilla valinnoillaan tehdä paljon.

- Esimerkiksi kierrättämällä, päästöttömällä liikkumisella tai lisäämällä kalan tai kasvisten käyttöä voi tehdä oman pienen hyvän teon, joilla voi olla suuri merkitys. Haastamme mukaan kaikki asukkaat, yritykset ja yhteisöt, Forsén kertoo.

Öttiäinen maskottina

Kampanjan maskottina toimii vaasalaisen taidealan opettajan, Mirka Johanssonin ideoima ja valmistama Öttiäinen.

-Öttiäinen rakastaa uimista, saaristossa liikkumista ja vaasalaista merimaisemaa. Se rakastaa myös hyvien tekojen tekemistä ja siksi se sopii erinomaisesti kampanjoimaan Itämeren puolesta, kertoo Mirka Johansson.

Öttiäiset ilostuttivat vaasalaisia jo aiemmin tänä vuonna osallistumalla kaupungin Vuosi hyvä tekoja –kampanjaan. Idea Öttiäisistä lähtikin liikkeelle Johanssonin mukaan halusta nostaa esiin hyvien tekojen merkitystä. Itämeren puolesta puhuminen olikin luonteva jatko yhteistyölle.

-Saimme keväällä tempauksellamme valtakunnallistakin näkyvyyttä. Olen tosi iloinen, jos tällä tavalla pystymme nostamaan esiin Itämerta ja sen suojelemista. Vaasan seudun saaristo on ainutlaatuinen koko maailmassa, kertoo Mirka Johansson.

Itämeripäivänä luontoelokuvia Pohjanmaan museossa ja kirjaston Draama-salissa

Torstaina 29.8. nähdään Pohjanmaan museon Terranovassa luontoelokuvafestivaali Vaasa Wildlifen palkittuja luontoelokuvia Merenkurkusta. Esitettävät elokuvat ovat Tuntematon Selkämeri (The Unknown Bothnian) klo 14 ja Kvarkens Flador klo 15. Iltapäivässä uumajalainen elokuvantekijä Per Hansson kertoo myös uudesta, Merenkurkkuun sijoittuvasta elokuvaprojektistaan klo 15.15–16. Luontoelokuvaesityksiin on vapaa pääsy.

Pääkirjaston Draama-salissa esitetään Ari Heinilän ohjaama Minun mereni -dokumenttielokuva Itämereltä klo 18–19. Dokumentti on nähtävissä Itämeripäivänä useissa Suomen kaupungeissa ilmaisesityksenä. Itämeripäivä-tapahtuma toimi varaslähtönä varsinaiselle Vaasa Wildlife -luontoelokuvafestivaalille, joka järjestetään 12. kertaa Vaasassa 25.–29.9.2024.

Vanhan Vaasan museossa järjestetään 29.8. työpaja ”Merellisiä tuoksuja” non-stop-periaatteella koko päivän klo 10–17. Vaasan kaupunginkirjaston lastenosastolla järjestetään itämeriaiheinen kirjanäyttely.

Ohjeet lahjoittamiseen:

Kirjaudu MobilePayhin ja valitse “Lähetä”

Kirjoita hakukenttään “15652” (John Nurmisen Säätiö ja Vaasa)

Kirjoita summa, jonka haluat lahjoittaa ja paina “Jatka”. Tämän jälkeen voit maksaa lahjoituksen liu'uttamalla “Maksa” -painiketta.





Rahankeräystiedot: John Nurmisen Säätiö. RA/2021/1341. ÅLR/2023/8710. Itämeren ja sen perinnön pelastaminen.