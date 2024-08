Oras Tynkkynen valittu vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Oras Tynkkynen on 46-vuotias neljännen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä sekä Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri. Eduskunnassa Tynkkynen on talousvaliokunnan jäsen sekä toinen Ukraina-ryhmän puheenjohtajista. Tynkkynen on aiemmin toiminut myös muun muassa Vanhasen toisen hallituksen ilmastopoliittisena asiantuntijana, kestävyysalan asiantuntijapalveluja tarjoavana yrittäjänä ja Sitrassa vanhempana neuvonantajana ilmastoratkaisujen parissa.

– Suomella on heittämällä surkein hallitus ihmismuistiin. Hallitus heikentää hyvinvointiyhteiskuntaa, sivistystä, ihmisoikeuksia sekä ilmasto- ja luontotoimia. Syksyllä tulemme tarjoamaan kirkkaan vihreän vaihtoehdon hallituksen politiikalle, Tynkkynen linjaa.

Tynkkysen mukaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja demokratiaa ei toki horjuteta yhdessä yössä. Hallituksen päätökset ja hallituspuolueiden edustajien kannanotot nakertavat kuitenkin niitä vähä vähältä tavalla, joka herättää huolta.

– Vihreät haluavat vaalia hyvinvointiyhteiskuntaa ja demokratiaa, sillä ne ovat suomalaisen menestystarinan peruspilareita. Samalla haluamme uudistaa niitä vastaamaan aikamme haasteisiin, sanoo Tynkkynen.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana aiemmin toiminut Atte Harjanne jäi kevään istuntokauden jälkeen vanhempainvapaalle.

– Atte on ryhmäjohtajana ollut todellinen joukkuepelaaja, joka ei koskaan ole pelännyt mennä tulta päin. Hänen jäljiltään on ilo luotsata eduskuntaryhmää runsaan vuosikymmenen tauon jälkeen, kertoo Tynkkynen.