Jyväskylän Kangasrinteelle valmistui Asuntosäätiön uusia asumisoikeusasuntoja

Kangasrinteen vastavalmistunut asumisoikeuskohde täydentää Asuntosäätiön kattavaa asuntotarjontaa Jyväskylän alueella. Kuusikerroksiseen taloon valmistui yhteensä 36 asuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä tilaviin neljän huoneen koteihin.

Suurimmassa osassa asuntoja on oma sauna, ja kaikissa asunnoissa lisätilaa tuovat lasitetut parvekkeet. Naapuruston talot on rakennettu viistoittain, mikä tarjoaa rauhaa ja yksityisyyttä parvekkeella oleiluun.

Kohteen asukkailla on käytössään irtaimisto- ja polkupyörävarastot sekä pesu- ja kuivaushuoneet. Talon asukkaille on varattu neljä autotallipaikkaa, minkä lisäksi talon pihalla on lämmityspistorasioilla varustettuja ulkopysäköintipaikkoja. Kellarikerroksessa on myös erillinen paikka sähkömopolle.

Huhta 5 C sijaitsee Kangasrinteen luonnonläheisellä asuinalueella Jyväskylän keskustan koillispuolella. Alueella on terveysasema, koulu sekä kauppa. Lähipalveluita täydentävät Seppälän ja Tourulan palvelut, Huhtasuon liikuntapuisto sekä useat ulkoiluun ihanteelliset puistot ja luontopolut.

Kohteen rakentajana on toiminut VRP Keski-Suomi Oy ja suunnittelusta on vastannut Arkkitehtipalvelu Oy.