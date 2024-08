UKRAINALAINEN OBOLON TONIC LONG DRINK SAAPUI ALKOON

Kiovassa sijaitseva Obolonin panimo on Ukrainan suurin panimo. Venäjän hyökkäys on hankaloittanut toimintaa, mutta siitä huolimatta olutta Ukrainasta on virrannut Suomeen tasaisen kiihtyvää tahtia. Nyt oluiden lisäksi Alkosta löytyy myös jotain muuta, Obolon Tonic Long Drink



Obolon Tonic Long Drink (8,1%) on raikas ja virkistävä juoma, joka yhdistää katajanmarjan ja sitruksen vivahteet. Viljaviinapohjainen long drink -juoma tarjoaa mukavan tasapainon makeuden ja kirpeyden välillä, tehden siitä erinomaisen juoman rentouttaviin hetkiin.



”Tuotteiden tuominen Ukrainasta ei ole koskaan helppoa, mutta se on aina palkitsevaa. Obolonin oluet ovat jo löytäneet tiensä pysyvästi suomalaisten sydämiin ja uskomme, että myös tämä Long Drink maistuu suomalaisille oikein mainiosti”, kertoo Obolonia maahantuovan Galatea Beverages Oy:n kaupallinen johtaja Henry Johansson.





“Yhteistyömme Galatea Beveragesin on sujunut erinomaisesti, vaikka ymmärrettävästi joskus on haasteellisia tilanteita. Niistä kaikista on kuitenkin aina selvitty. Olemme iloisia ja vähän ylpeitäkin, että saimme Obolon Tonic Long Drinkin suomalaisten nautiskeltavaksi”, kertoo Obolon-panimon vientipäällikkö Kyrylo Dobrokhlop.



Obolon Tonic Long Drink on saatavilla Alkoista kautta maan