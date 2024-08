Finnlamellin uusi, laajentunut vapaa-ajan asuntojen mallisto myös täysin muuttovalmiina

Kolme erilaista tyylisuuntaa: kodikas Kajo, avara Valo ja moderni Loiste

Finnlamelli Kajo -hirsihuvilat ovat tunnelmaltaan kodikkaita ja tyyliltään perinteisiä.

Valo-hirsihuviloiden avaruus ja suuret ikkunat päästävät valon tulvimaan sisään ja tuovat maiseman osaksi sisustusta. Kahdeksasta huvilamallista löytyy yhden tai useamman makuuhuoneen huviloita erikokoisten perheiden tarpeisiin. Muutamassa mallissa lisätilaa tuo tilava parvi, jonne maisema myös avautuu harjaan asti jatkuvien ikkunoiden ansiosta.

Modernit Loiste-hirsihuvilamallit sopivat vaativaankin makuun kakkoskodeiksi. Loiste-malleissa käytetty Timber Frame -rakenne mahdollistaa suurien ikkunapintojen ulottumisen lattiasta kattoon.

Kaikki uudet huvilamallit on huolellisesti suunniteltu ja toimivat sellaisenaan, mutta malleja on mahdollista myös muunnella yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Ympärivuotiset kakkoskodit nostaneet suosiotaan

”Vapaa-ajan asuntoja rakennetaan yhä useammin ympärivuotisiksi kakkoskodeiksi, joissa viihdytään niin vapaa-ajalla kuin etätyössäkin. Rakentamisessa suositaan helppoutta ja huolettomuutta, jolloin muuttovalmis talo on luonnollinen ratkaisu”, kertoo DENin toimitusjohtaja Otto Tarkiainen.

Uudet hirsihuvilat on saatavilla asiakkaan valitsemassa toimituslaajuudessa, myös täysin muuttovalmiina. Finnlamellin verkkosivuilla on saatavilla kaikille malleille muuttovalmiin toteutuksen hinta.

DEN on muuttovalmiiden pientalojen markkinajohtaja ja edelläkävijä

DEN Finlandilla on pitkä kokemus muuttovalmiiden pientalojen edelläkävijänä. Designtalo, joka on osa DENiä, alkoi tehdä muuttovalmiita pientaloja alan ensimmäisenä jo 1990-luvulla ja lanseerasi samalla ”muuttovalmis”-termin. Vuosikymmenien aikana prosesseja on kehitetty edelleen, ja tänä päivänä DEN on muuttovalmiiden pientalojen markkinajohtaja tuotemerkeillään Designtalo, Finnlamelli ja Ainoakoti, joka on yhteistyömerkki K-Raudan kanssa. DENin talot valmistetaan omilla tehtailla Nivalassa ja Alajärvellä.

Muuttovalmis tarkoittaa toimitusastetta, jossa talo on mahdollisimman valmiiksi rakennettu, ja siitä puhutaan myös avaimet käteen -toimituksena. Uudet Finnlamelli-hirsihuvilat on saatavilla myös sisustusvalmiina ja talopakettina.