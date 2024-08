Elon Carl Pettersson: Nuorten pitää voida luottaa eläkejärjestelmäämme

"Ympärillämme on tällä hetkellä aivan liikaa tekijöitä, jotka nakertavat nuorten luottamusta tulevaan. Olen hyvin huolissani tulevaisuususkon hiipumisesta ja siitä, miten laajalle sen vaikutukset heijastuvat.

Jutellessa nuorten kanssa Suomen ja heidän tulevaisuudestaan, nousee eläkejärjestelmä yllättävän usein esille. Tällä hetkellä nuorten ajattelua leimaa huoli. Siitä meidän tulee pyristellä eroon ja vahvistaa ei yhtään sen vähempää kuin eläkejärjestelmää, johon jokainen nuori voi luottaa.

Nyt käynnissä olevissa eläkeneuvotteluissa on kuultava nuorempien sukupolvien ääntä. Hyvä tilaisuus tälle on tiistaina 27.8. kun nuorten eläkeneuvottelujen tulokset julkaistaan. Toivon, että opiskelija- ja nuorisojärjestöjen ehdotukset herättävät aktiivista keskustelua", kirjoittaa työeläkeyhtiö Elon Carl Pettersson.

Vanhemmat ikäpolvet saavat eläkejärjestelmästä paremman vastineen

Minusta on tarpeen sanoa ääneen asiat niin kuin ne ovat. Vanhemmat ikäluokat saavat eläke-euroilleen nuoria sukupolvia paremman vastineen.

Haluan kuitenkin korostaa, että eläkeratkaisuille on kussakin ajassa ollut perusteet. Yksi iso tekijä, jota emme aina tässä hetkessä ymmärrä on se, että eri aikoina sekä yhteiskunta että näkymä tulevasta on ollut hyvin erilainen. Syntyvyys on tästä ehkä tärkein esimerkki. Syntyvyyden romahdusmaista laskua ei monikaan ole osannut tässä mittakaavassa ennustaa. Viime vuonna Suomessa syntyi 43 000 lasta, kun vastaava luku oli vuonna 2010 lähes 61 000. Pudotus on ollut järisyttävä ja se ravistelee yhteiskunnan rakenteita ja vaikuttaa merkittävästi myös eläkejärjestelmän kestävyyteen.

Talouskasvun merkitys on suuri

Mikä on avuksi, jos tavoitteena on lisätä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta eläkkeiden näkökulmasta? Hyvä uutinen on, että eläkejärjestelmässä on jo nykyisellään elementtejä, joilla voidaan tasoittaa nuorempien sukupolvien maksupainetta. Riittävän rahastoinnin huolehtiminen nuorilla ja myös eläkeindeksien ennakkoluuloton tarkastelu pitää olla keinovalikoimassa, jolla voitaisiin vähentää tulevaa maksutaakkaa. Näitä keinoja olisi hyvä tarkastella. Ja mikä tärkeintä – nämä ratkaisut pitää hakea puhtaalta pöydältä, ilman ideologisia silmälaseja.

