Tuoreen kyselyn mukaan tekijänoikeuskorvauksilla on suuri merkitys av-alan ammattilaisille

Kopiosto selvitti, millainen merkitys sen maksamilla tekijänoikeuskorvauksilla on audiovisuaalisen alan ammattilaisille. Kyselyn vastaajista 91 % näkee tekijänoikeuskorvausten periaatteellisen merkityksen erittäin suureksi tai melko suureksi. Vain 4 %:lle merkitys on pieni tai sitä ei ole.

Avoimissa vastauksissa vastaajat tuovat esiin, kuinka korvaukset ovat konkreettinen osoitus siitä, että omalla työllä on arvoa. Lisäksi monille ne liittyvät oikeudenmukaisuuteen – on tärkeää, että oman teoksen käytöstä maksetaan asianmukainen korvaus:

”Tekijät ja taiteilijat ovat oikeutettuja korvauksiin. Eihän kenenkään muunkaan työtä hyödynnetä ilmaiseksi.”

”Tekijänoikeudet ovat tärkeä tekijän suoja ja silloin kun taitelijan töitä halutaan käyttää myöhemmin (taiteellisen työn jo valmistuttua), on reilua, että tuo panos korvataan.”

Tekijänoikeuskorvaukset tärkeä osa av-alan ammattilaisen tulonmuodostusta

Kopioston maksamien tekijänoikeuskorvausten taloudellinen merkitys audiovisuaalisen alan ammattilaisille on sidoksissa alan ominaispiirteisiin. Niihin kuuluu usein työskentely yrittäjänä ja freelancerina sekä määräaikaisissa työsuhteissa ja projekteissa. Korvaukset ovat siten yksi osa monesta tulonlähteestä muodostuvaa kokonaisuutta. Kun tulot ovat epäsäännölliset ja epävarmat, vuosittain saatu tekijänoikeuskorvaus voi tuoda ennakoitavuutta taloudelliseen tilanteeseen:

”Tekijänoikeuskorvaukset ovat osa työtuloani, joka muodostuu monista eri tulonlähteistä. Tämä on kulttuurialalla tavallista, teen työtäni ilman tukia ja avustuksia.”

”Freelancerin tulot koostuvat monista pienistä puroista. Kopioston tilitykset tulevat joka kerta tarpeeseen ihan oman perusarjen rahoittamiseksi.”

Jotkut vastaajista korostivat myös sitä, että luovalla alalla korvausta työstä ei välttämättä saa heti palkan muodossa. Uuden teoksen tekemiseen voi sisältyä paljon työtä, josta ei makseta mitään. Korvaus tulee vasta työn valmistuttua, kun teos ostetaan tai sitä käytetään:

”Käsikirjoittajina teemme valtavat määrät työtä, joka ei koskaan meistä riippumattomista syistä päädykään tuotantoon, ja jää siten pitkälti korvaamatta. On sitäkin tärkeämpää, että ne, jotka päätyvät ja jotka nousevat tärkeäksi osaksi kansallista kulttuuriamme, korvataan asianmukaisesti. Tässä tekijänoikeuskorvausten rooli on korvaamaton.”

Yksittäisen av-alan ammattilaisen Kopiostolta saamat tekijänoikeuskorvaukset vaihtelevat korvauslajeittain ja ohjelmatyypeittäin. 51 %:lle tekijänoikeuskorvausten taloudellinen merkitys on erittäin suuri tai melko suuri.

Avointen vastausten perusteella osalle vastaajista korvaukset ovat olennainen osa omaa toimeentuloa. Vastaajat, joille korvauksilla on vähäinen taloudellinen merkitys, perustelivat näkemystään usein sillä, että heidän saamansa korvaukset ovat melko pieniä eikä omaa taloutta voi suunnitella niiden varaan. Tosin tällöinkin periaatteellista merkitystä korostettiin – tekijälle kuuluu korvaus tehdystä työstä.

Korvaukset kertyvät esimerkiksi yksityisen kopioinnin hyvityksestä, josta nyt leikataan

Kopiosto tilittää vuosittain noin 10 000:lle audiovisuaalisen alan ammattilaiselle tekijänoikeuskorvauksia yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Korvauksia kertyy vapaasti katsottavilla tv-kanavilla esitettyjen ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille, kuten käsikirjoittajille, ohjaajille, leikkaajille, lavastajille, pukusuunnittelijoille, kuvaajille, näyttelijöille, kääntäjille ja äänisuunnittelijoille.

Korvaukset on kerätty tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluista, opetuskäytöstä, yksityisen kopioinnin hyvityksestä sekä muusta av-teosten käytöstä. Varat yksityisen kopioinnin hyvitykseen tulevat valtion budjetista, jossa sen vakiintunut taso on jo vuosia ollut 11 miljoonaa euroa. Kevään kehysriihessä ja valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2025 hyvitys on ehdotettu leikattavaksi puoleen. Yksityisen kopioinnin hyvitys on EU-direktiiviin ja tekijänoikeuslakiin perustuva korvaus siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida laillisia teoksia omaan käyttöönsä.

Näin kysely tehtiin

Kopiosto toteutti kyselyn verkossa olleella lomakkeella kesäkuussa 2024. Kysely lähetettiin sähköpostilla 4436:lle vuonna 2023 korvauksia saaneelle audiovisuaalisen alan ammattilaiselle, ja siihen vastasi 925 henkilöä.