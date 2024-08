Lepotilasta aktiiviseksi kaukolämmön tuottajaksi – 40-vuotias sähkökattila heräsi henkiin vuosikymmenten jälkeen

Lappeenrannan Energia-konserni kehittää pitkäjänteisesti ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita energia- ja vesihuollon palveluita Etelä-Karjalan alueella. Energian ja veden tuotannosta vastaava konsernin tytäryhtiö Lappeenrannan Lämpövoima Oy on toteuttanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aktiivisesti hiilineutraaleja lämmöntuotantoratkaisuja, jotka pohjautuvat vuosi vuodelta entistä vähemmän polttamiseen – tavoitteena on olla hiilineutraali energia- ja vesiyhtiö vuonna 2026.

Kattila asennetaan Lappeenrantaan

Saimaan rannalla sijaitseva Mertaniemi 1 kaasuturbiinivoimalaitos valmistui Lappeenrantaan vuonna 1975. Vuonna 1982 voimalaitoksen yhteyteen asennettiin Sulzerin (nykyisin VAPEC) valmistama 40 MW:n elektrodikattila. Elektrodikattilaa ajettiin öisin, kun taas päivisin käytössä oli kaasuturbiini-kombivoimalaitos. Näin jatkettiin noin kymmenen vuoden ajan, kunnes elektrodikattilan käyttö vähentyi ja jäi vain ajoittaiseksi. 1990-luvulla kattilaa ei lopulta enää ajettu ollenkaan. Kattila päätettiin säilöä kemikaalien avulla ja se jäi näin ollen lähes käyttämättömäksi.

Kattilalle tehtiin aika ajoin koekäyttöjä sekä sähköjärjestelmien testauksia, ja automaation uusiminen tehtiin Mertaniemi 1 kaasu- ja öljykattiloiden uusinnan yhteydessä. Myös viranomaistarkastukset tehtiin vaatimusten mukaisesti, ja lopulta todettiin, että turvallisuuteen liittyvät järjestelmät eivät olleet nykyisten asetusten mukaisia. Näin ollen myös kattilan purkaminen nostettiin esille ja kattilan säilyttämisen perusteleminen alkoi osoittautua haasteelliseksi.

Kattilan uusi elämä

Kattilaa ei lopulta koskaan päädytty purkamaan, vaan se säilytettiin poissa käytöstä aina vuoteen 2021 saakka. Vuonna 2021 kattila otettiin uudelleen käyttöön Olkiluoto 3 käyttöönoton yhteydessä, jolloin kattila toimi Olkiluodolle järjestelmäsuojana. Keväällä 2023 kattilalla on ollut pidempi seisakki, jonka aikana on tehty muun muassa lisäyksiä suoja-automaatioon.

Ennen kattilan uudelleenkäyttöönottoa tehtiin selvitys, onko kannattavampaa hankkia täysin uusi kattila, vai vaihtoehtoisesti modernisoida vanha. Tarkastusten myötä saatiin varmuus sille, että vanha kattila ja laitteisto on edelleen kunnossa. Ennen käyttöönottoa tehtiin muun muassa painelaitteiden kunnon tarkastukset sekä tarkistettiin varaosien saatavuus. Kaukolämpösiirtimet uusittiin ja turvallisuuteen liittyvät järjestelmät päivitettiin. Muutoksia tehtiin jaksottaiseen käytönvalvontaan, eli esimerkiksi instrumenttien lisäämisiä ja vaihtoja sekä sähköpuolen katkaisija uusittiin.



40-vuotias kattila on siis jälleen toiminnassa ja tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon Lappeenrannan alueelle. Huipputeho kattilalla on 40 MW. Elektrodikattilassa tehoa säädetään säätösauvoilla, jolloin pystytään vaikuttamaan elektrodien välisen virran kulkutien pituuteen.

40-vuotias sähkökattila herätettiin henkiin vuosikymmenten jälkeen. Finess Energy Oy

VAPEC elektrodikattilat Finessiltä

VAPEC (SULZER) on sveitsiläinen kattilavalmistaja. VAPEC elektrodikattilat ovat luotettava ja päästötön tapa tuottaa lämpöä tai höyryä, ja kattilat soveltuvat höyryn ja kuuman veden tehokkaaseen tuottamiseen esimerkiksi kaukolämmössä ja teollisuudessa. Pitkät käyttöajat ja kattiloiden luotettavuus perustuvat korkeaan laatuun, teknisiin innovaatioihin ja vuosittaisiin tarkastuksiin. Näiden tekijöiden seurauksena luotettavuus on erittäin korkea, huoltoväli harva ja huoltokustannukset alhaiset. VAPEC elektrodikattiloiden kompakti rakenne, erinomaiset säätöominaisuudet sekä korkea hyötysuhde tekevät niistä ihanteellisia monenlaisiin sovelluksiin energiantuotannossa ja teollisuudessa.