Monipuolinen tietokirja todistaa, että demokratia on yhä kaiken vaivan arvoista.

Erica Benner: Vapaus ja valta – Tutkimusmatkoja uhattuun demokratiaan

Ilmestyy 18.9.

Ihmiset ovat voima, joka saa kansanvallan toimimaan joko hyvin tai huonosti. Miljoonat ihmiset ympäri maailman haluavat vapautua autoritaarisen vallan alta, mutta monet epäilevät myös, onko demokratia paras vaihtoehto. Myös demokraattisista maista löytyy epäilijöitä.

Hallintojärjestelmä, joka perustuu valtakamppailuihin ja loputtomiin väittelyihin huonosti informoitujen kansalaisten kesken, on helposti tehoton ratkaisemaan suuria yhteisiä haasteita: vaarallisia globaaleja kilpailuasetelmia, manipuloivia digitaaliteknologioita, ilmastonmuutosta.

Erica Benner ei kuitenkaan kuulu skeptikoihin. Poliittisten johtajien tai instituutioiden sijaan hän keskittyy kirjassaan meihin tavallisiin kansalaisiin, jotka valitsemme puolemme ja äänestämme (tai emme), kirjoitamme tai luemme nettikommentteja ja pohdimme, miten politiikka kytkeytyy elämäämme tai tulevaisuuteen.

Ennen kuin tehokkaita ratkaisuja voi löytyä, meidän on ymmärrettävä, mistä ongelmat johtuvat, ja myönnettävä että demokratiat ovat usein epäonnistuneet pahan kerran. Tasa-arvoisten ihanteiden ja todellisuuden välillä ammottava kuilu rapauttaa demokratiaa. Kirjoittaja osoittaa, että demokratian haasteiden taustalla on lähes aina eriarvoisuuden huonosta hoitamisesta kumpuava pelko ja katkeruus.

Kirjan yksi viesti on, että meillä on oltava kirkkaampi ja realistisempi käsitys demokratian päämääristä, jos haluamme turvata sen tulevaisuuden. Historiaan ja filosofiaan tukeutumalla, eri aikojen ja maiden ihmisiä kuunnellen ja omiin kokemuksiinsa peilaten kirjoittaja auttaa meitä ymmärtämään, millä keinoin voimme hallita demokratioitamme ravistelevia valtakamppailuja.

Rehellisen kirjan kysymykset ovat isoja ja vaikeitakin, mutta Benner pohtii niitä oivallisesti ja huolella valittuja esimerkkejä tarjoillen. Vapaus ja valta saattelee uteliaan lukijan juhlapuheiden kulisseihin, antiikin myyttien silottelemattomaan maailmaan ja huomaamaan, miksi demokratia on yhä kaiken vaivan arvoista.

Erica Benner syntyi Japanissa, opiskeli Englannissa ja vietti vuosia Puolassa, Saksassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Benner on poliittinen filosofi, joka opettaa Oxford Universityssä, the London School of Economicsissa ja Yalessa. Hän on aiemmin julkaissut yhden palkitun tietoteoksen ja elää nykyään Berliinissä.

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.

Suomentaja: Kirsi Luoma.