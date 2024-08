Tikomet juhlii 30-vuotista taivaltaan nastatehtaasta maailman johtavaksi sinkkiprosessoidun kovametallin kierrättäjäksi

Kolmen vuosikymmenen aikana Tikometin innovatiiviset ratkaisut ovat edistäneet kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, jo aikana ennen kuin kiertotalous käsitteenä oli syntynyt. Yritys on kehittänyt ainutlaatuisen kierrätysprosessin, joka mahdollistaa kovametallin uudelleenkäytön korkealaatuisina tuotteina. Tämä prosessi on vähentänyt merkittävästi kaivoksista peräisin olevien raaka-aineiden tarvetta ja pienentänyt ympäristövaikutuksia alan teollisuudessa.

Kovametallin pääraaka-aine volframi on EU:n tunnistama kriittinen strateginen raaka-aine, joka on keskeinen EU:n uusiutuvaa energiaa, digitaalialaa, avaruusalaa ja puolustusta koskevien tavoitteiden kannalta. Volframin kierrätys vähentää EU:n riippuvuutta Kiinasta, joka dominoi globaalia markkinaa yli 80 % markkinaosuudella.

Kovametallialalla Tikomet tunnistetaan brändinä missä päin maailmaa tahansa. Yritys on kuitenkin kotimaassaan piilevä jalokivi (eng. hidden gem), jota ei alan ulkopuolella juuri tunneta. ”30 vuoden aikana olemme nähneet valtavan muutoksen sekä teknologiassa että markkinoilla. Olemme ylpeitä siitä, että olemme pystyneet vastaamaan näihin haasteisiin ja säilyttämään asemamme alan edelläkävijänä. Yrityksen taloudellinen menestys on myös ollut vaikuttavaa,” sanoo Tikomet Oy:n toimitusjohtaja Teemu Liukkonen.

Tikometin kovametallipulveria tuotettiin 2010-luvun alkuun asti pääosin kotimaista nastatuotantoa varten. Yhtiön vahva kasvu ja kansainvälistyminen alkoi vuodesta 2007 uusien omistajien ja kovametallialan kansainväliset markkinat tunteneen entisen toimitusjohtaja Matti Kurkelan johdolla. Tikometin nykyinen tehdas Jyväskylässä vihittiin käyttöön kesäkuussa 2008 ja tämän jälkeen laajennusprojektejakin on viety läpi useampia. Seppälänkankaalla on alusta alkaen tuotettu pelkästään kovametallipulveria ja vuosien varrella yhtiössä on keskitytty kehittämään tuotantoa ja uusia pulverituotteita. Viimeinen vuosikymmen on ollut voimakkaan kasvun aikaa.

Juhlavuoden kunniaksi yhtiö on julkaisut FM Pirjo Vuorenpään kirjoittaman yritystarinan “Nastan valmistuksesta menestyväksi kovametallin kierrättäjäksi. Tikomet Oy 1994-2024". Kirjaan on koottu yrityksen vaiheet toiminnassa mukana olleiden avainhenkilöiden haastattelujen ja arkistolähteiden pohjalta.

“On tärkeää tuntea lähtökohtansa ja historiansa, että voi ymmärtää nykyhetkeä ja rakentaa tulevaisuuden menestystä”, Teemu Liukkonen painottaa.

Tikometilla onkin katse tiukasti tulevaisuudessa, ja tavoitteena on jatkaa kehityksen tiellä pitäen samalla kiinni yrityksen arvoista ja sitoutua toiminnan kestävyyteen.

Lisätietoa Teemu Liukkonen, Tikomet Oy, toimitusjohtaja, p. 040 753 3202