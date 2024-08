Kaupunginhallitus: Espoo jatkaa työtä Itämeren hyväksi

Espoo otti Itämerihaasteen vastaan ensimmäisten joukossa vuonna 2008, ja samana vuonna kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisen Itämerihaasteen toimenpideohjelman. Nyt käynnistymässä on Itämerihaasteen neljäs toimintakausi, joka kattaa vuodet 2024-2028. Uudella toimenpidekaudella Espoon kaupunki sitoutuu jatkamaan työtä Itämeren hyväksi. Espoon päivitetty Itämerihaasteen toimenpideohjelma on jaettu kuuteen aihealueeseen, Itämerihaasteen 2024-2028 teemojen mukaisesti. Aihealueiden alla on konkreettisia toimenpiteitä, joilla Espoo edistää meren kestävää käyttöä, estää roskaantumista, vähentää haitallisia aineita, lisää luonnon monimuotoisuutta, hillitsee rehevöitymistä ja lisää yhteistyötä ja osallisuutta. Vastuu ja tietojen keruu toimenpiteiden toteuttamisesta on jaettu kaupungin eri toimialojen kesken. Työtä koordinoi Espoon ympäristökeskus.

Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen määrärahaan korotus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen investoinnin määrärahojen korotuksen 70 milj. eurosta 74,2 milj. euroon.

Hankkeeseen sisältyvät seuraavat koulut ja päiväkodit: Kurttilan koulu (uudiskohde), Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus (uudiskohde) sekä Olarin 2 päiväkotia (uudiskohde). Hankesuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 14.8.2023 ja Olarin kohteen osalta 23.10.2023. Investointien kustannusarvio yhteensä oli noin 65-70 milj. euroa. Hanke kilpailutettiin huhtikuussa 2024. Halvimman tarjouksen perusteella hankkeen arvioitu investointien yhteismäärä on 73,6 milj. euroa.

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden järjestöavustusten periaatteet

Kaupunginhallitus hyväksyi Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen järjestöavustuksien periaatteet. Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen järjestöavustusten tarkoituksena on edistää espoolaisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Avustukset kohdistuvat toimintaan, jonka pääpainopiste on ennaltaehkäisevässä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistyössä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen kokousaikataulun vuosille 2025-2026.

Asia 12 "Espoon kaupungin ja Rudus Oy:n välisen Takapellon aluetta koskevan pääsopimuksen muuttaminen" jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

