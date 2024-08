Entinen Microsoftin innovaatiojohtaja vauhdittamaan rakennusalan murrosta

Eckhardtin nimitys korostaa SARAn sitoutumista digitaaliseen projektinhallintaan ja uusiin teknologioihin, jotka ovat rakennusalan menestyksen avaintekijöitä.

Salla Eckhardt on toiminut mm. Microsoftin sisäisen kiinteistöjohtamisen innovaatiokeskuksen johtajana Yhdysvalloissa ja hän tuo yritykseen mukanaan ainutlaatuisen osaamisen ja globaalin näkemyksen. Hänen tiiminsä Microsoftilla vastasi yrityksen yli 800 kiinteistön digitaalisen elinkaaren kehittämisestä ympäri maailmaa. Eckhardt on omistautunut digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiselle rakennusteollisuudessa ja hänen tarmokkuutensa digitaalisen transformaation puolestapuhujana on tuonut merkittävää kansainvälistä tunnustusta.

Edistyksellisestä lähestymistavastaan ja sitoutumisestaan digitaaliseen rakentamiseen tunnettu SARA, on innostunut ottamaan seuraavan askeleen yhdessä Eckhardtin kanssa. ”Sallan mukaantulo vahvistaa kansainvälistymisstrategiaamme ja uudessa roolissani liiketoimintajohtajana pystyn antamaan täyden panokseni ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Olemme kaikki innoissamme uudesta yhteisestä suunnasta”, kommentoi väistyvä toimitusjohtaja Timo Kamppuri. Eckhardt aloittaa SARAn toimitusjohtajana elokuussa 2024.

“SARA on digitaalisen rakentamisen edelläkävijä. Omistajien tulevaisuuden visiot ja pitkäjänteinen sitoutuminen teknologiakehitykseen tekivät vaikutuksen ja olen innoissani päästessäni mukaan viemään tätä visiota eteenpäin” Salla Eckhardt lisää.

Tämä nimitys vahvistaa SARAn asemaa digitaalisen rakennuttamisen johtavana toimijana ja korostaa yrityksen sitoutumista digitaalisen osaamisen ja rakennusalan tuottavuuden parantamiseen. SARAn tavoitteena on vahvistaa asemaansa paitsi kotimaisilla markkinoilla myös kansainvälisesti, tuomalla asiakkailleen markkinoiden edistyksellisimmät ja globaalisti kilpailukykyiset ratkaisut.