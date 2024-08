Hallitustyö tutuksi Tulevaisuuden hallitusosaaminen -kurssilla

Toimitusjohtaja vielä tiedetään, ehkä myös johtoryhmä, mutta mikä mahtaa olla hallituksen rooli yrityksen johtamisessa?

Tulevaisuuden hallitusosaaminen -kurssilla pureudutaan siihen, mitä yrityksen hallitus käytännössä tekee. Kurssi järjestetään tammi–helmikuussa 2025 jo kahdeksatta kertaa.

Kurssi on osa HUBSin eli Tampereen korkeakouluyhteisön kestävän yrittäjyyden tiimin opintotarjontaa, joka on suunnattu niin yliopiston kuin ammattikorkeakoulunkin opiskelijoille. Kurssille voi siis ilmoittautua minkä tahansa alan opiskelija, joka on kiinnostunut hallitustyöstä ja sen kehittämisestä. Opintojakso järjestetään yhteistyössä Hallituspartnereiden ja Future Boardin kanssa. Ne ovat hallitusammattilaisten valtakunnallisia järjestöjä.

Vaikka kurssilla käsitellään myös hallitustyön teoriaa, painotus on aidoissa käytännön kokemuksissa.

– Luennoista vastaavat pääosin vierailevat luennoitsijamme, jotka ovat kokeneita hallitusammattilaisia. He käsittelevät erilaisia hallitustyön teemoja ja jakavat samalla opiskelijoille oman tarinansa ja kokemuksensa hallitustyöstä, kertoo valmentaja Kaisa Kokko HUBSista.

Oppimista syventävät yritysvierailut, joissa opiskelijat pääsevät tapaamaan ja haastattelemaan tunnettujen yritysten hallitusten puheenjohtajia. Lisäksi opiskelijat laativat oppimispäiväkirjan, joka voi olla esimerkiksi blogin tai podcastin muodossa.

– Kurssi on saanut opiskelijoilta todella hyvää palautetta. He kiittelevät, että luennot ovat mielenkiintoisia, inspiroivia ja käytännönläheisiä. Parasta ovat konkreettiset esimerkit ja keskustelut livenä, Kokko summaa.

Kurssi sytytti kipinän hallitustyöskentelyyn

TAMKin Proakatemian opiskelija Satu Turunen ja Tampereen yliopiston sosiologian väitöskirjatutkija Alma Onali osallistuivat Tulevaisuuden hallitusosaaminen -kurssille viime talvena.

Vaikka Turunen ja Onali tulevat hyvin erilaisista taustoista, molemmat kokivat opintojakson todella antoisaksi.

– Sain kurssilta hyvän pohjan sille, mitä hallitustyöskentely todellisuudessa on ja mitkä ovat hallituksen vastuut, tehtävät ja velvollisuudet. Oli myös mielenkiintoista kuulla, miten erilaisia reittejä hallitustyöskentelyyn voi päätyä, kuvailee Turunen, joka opiskelee kolmatta vuotta Proakatemiassa yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmassa.

Alma Onali toimi ennen väitöstutkimustaan taloustoimittajana, ja hän halusikin kehittää kurssin avulla erityisesti journalistista ammattitaitoaan. Hän ei kuitenkaan sulje pois vaihtoehtoa, että toimisi itsekin tulevaisuudessa hallitusammattilaisena.

– Vaikka olin tehnyt työkseni talousjournalismia, en silti ihan ymmärtänyt, kuinka yrityksen hallitus toimii ihan käytännön tasolla. Minua kiinnosti selvittää, kuka yrityksissä käyttää valtaa ja miten, Onali kertoo.

– Yhteiskuntatieteilijä voi tuoda yrityksen johtamiseen ehkä uudenlaista, kriittisempää näkökulmaa. Ainakin itsessäni kurssi herätti kiinnostuksen hallitusammattilaisuutta kohtaan.

Myös Satu Turunen näkee, että hän voisi tulevaisuudessa työskennellä hallitusammattilaisena.

– Kurssi oli hyvä kurkistus ja pohja aiheeseen. Suosittelen sitä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita johtotehtävistä ja vastuurooleista.

Paikka poikkitieteelliselle yhteistyölle

Klaus Breitholtz toimii nuorten hallitusosaajien verkoston Future Boardin puheenjohtajana ja on lisäksi Hallituspartnereiden hallituksen jäsen.

Hänen mielestään Tulevaisuuden hallitusosaaminen -opintojakso on erinomainen mahdollisuus nuorille, jotka ovat kiinnostuneita yritysten johtamisesta ja päätöksenteosta.

– Usein koulutus keskittyy teoreettisiin juttuihin tai liiketoiminnan kasvattamiseen lyhyellä aikavälillä. Yrityksen hallituksen tehtävänä on kuitenkin varmistaa tulevaisuuden kasvua ja ajaa yrityksen etua pitkällä tähtäimellä. Tätä haluamme tuoda opiskelijoiden tietoisuuteen.

Breitholtz toivoo, että kurssi olisi erityisesti paikka poikkitieteelliselle yhteistyölle. Hän toivottaa opintoihin tervetulleiksi niin teekkarit, kauppatieteilijät, muut yliopiston opiskelijat kuin ammattikorkeakoulunkin opiskelijat.

– On tärkeää, että hallituksiin saadaan erilaisia ihmisiä. Toivottavasti siellä olisi kaikkia näitä porukoita tekemässä päätöksiä, hän sanoo.

Tulevaisuuden hallitusosaaminen -opintojakso (5 op) järjestetään 7.1.–18.2.2025 Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Ilmoittautuminen kurssille on parhaillaan käynnissä.

HUBS tarjoaa lokakuusta 2024 alkaen myös uuden opintojakson, Johdatus hallitustyöhön (1 op), jonka jokainen voi opiskella itse verkossa. Tämä kurssi antaa peruskäsitteet ja valmiudet oppimisen syventämiseen esimerkiksi Tulevaisuuden hallitusosaaminen -opintojaksolla.