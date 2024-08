FIBAN kitkee epäasiallisista käytöstä startup-sijoittamisesta - avaa ilmoituskanavan

100 000 euron sijoitus: Suomen suurimman puolustusalan startup-kilpailun voittaja ja finalistit julki 8.6.2024 07:00:00 EEST | Tiedote

Riihimäellä 7.6. järjestetyn Pitch Finland DefSec -startup-kisan voittajaksi on valittu Dobbelgänger, joka on kehitetty VTT:n kiihdyttämöohjelmassa. Yritys voitti 100 000 euron sijoituksen enkeli- ja pääomasijoittajista koostuvasta ryhmältä. Dobbelgänger on kehittänyt kevyitä ja helposti koottavia harhautusvälineitä, jotka pystyvät jäljittelemään esimerkiksi lämpö- ja tutkaominaisuuksia.