Raskaana olevat saavat hinkuyskärokotteen tehosteannoksen neuvolassa

Hinkuyskä on vaarallinen alle 1-vuotiaille ja erityisesti vastasyntyneille, jotka eivät ole vielä saaneet kolmen kuukauden iässä annettavaa hinkuyskärokotteen ensimmäistä annosta.



Siksi THL suosittelee raskaana oleville hinkuyskärokotteen tehosteannosta raskausviikoilla 16–32. Hinkuyskän vasta-aineet siirtyvät sikiöön ja antavat vastasyntyneelle suojan hinkuyskää vastaan.

Rokotteen saa neuvolakäynnillä

Kaikissa Pohteen alueen neuvoloissa on alettu tällä viikolla antamaan hinkuyskärokotteiden tehosteannoksia raskaana oleville, jotka käyvät raskausviikoille 22–24 ajoittuvassa terveystarkastuksessa. Rokotteen voi saada neuvolakäynnillä myös raskauden myöhemmässä vaiheessa. Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.



Rokotteena tarjotaan dtap-rokotetta, jolla on korkea suojateho imeväisikäisten hinkuyskää ja siihen liittyvää kuolleisuutta vastaan.

Rokottamista jatketaan hinkuyskätilanteen mukaan

Kansallisessa rokotusohjelmassa hinkuyskärokotteet annetaan lapsille neuvolassa kolmen, viiden ja 12 kuukauden iässä ja 4-vuotiaana. Tehosterokotusta tarjotaan kouluiässä kaikille 14–15-vuotiaille ja nuorille aikuisille 25 vuoden iässä.



Jos on raskauden aikana saanut ikäkausitehosteena annettavan dtap-rokotuksen, ei toista rokotusta tarvita. Muussa tapauksessa rokotusta suositellaan kaikille raskaana oleville 16. raskausviikon jälkeen riippumatta siitä, milloin on saanut edellisen hinkuyskärokotteen.



Suosituksen taustalla ovat Suomessa ja muualla Euroopassa lisääntyneet hinkuyskätapaukset.



THL:n ohjaus rokotteiden tarjoamisesta raskaana oleville on voimassa tammikuun 2025 loppuun asti. Rokotteiden antamista jatketaan tarvittaessa.

