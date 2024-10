Tuntematon Juice Leskinen -kirjassa tähtiartistit kertovat legendoja Juicen kanssa tehdystä yhteistyöstä

Osa Juicen muille tekemistä biiseistä on hyvin tunnettuja, kuten sekä Sakari Kuosmasen että Jonna Tervomaan levyttämä ”Rakkauden haudalla”, Kojon ”Nuku pommiin”, Mikko Alatalon ”Mä maalaispoika oon”, Yön ”Ihmisen poika”, Eppu Normaalin ”Ringo ja Aku”, Popedan ”Mää ja Tapparan mies”, Apua-orkesterin ”Maksamme velkaa” tai Päivi Portaankorvan ”Balladi elokuvasta Klaani”. Osa kappaleista on haihtunut historian hämäriin. Tuntematon Juice Leskinen -kirjassa mukana on näitä unohdettuja helmiä.

– Juicen julkisuuskuvaan kuului huumori ja äijämäinen nokittelu. Läpi uransa hän kirjoitti kuitenkin herkkiä ja uskottavia tekstejä useille naisartisteille. Leskinen pystyi samaistumaan naisen asemaan. Tuntematon Juice Leskinen tuo päivänvaloon yhteistyötä muun muassa Maaritin, Arja Saijonmaan, Katri Helenan, Kiti Neuvosen, Einin, Muskan, Toni Lähteenmäen ja Kati Pellisen kanssa, kirjailija Timo Kalevi Forss kertoo.

Vähemmän tunnettua on myös se, että Juice sanoitti kokonaiset albumit muun muassa Eero ja Jussi Raittiselle ja Carita Holmströmille.

Suomen euroviisukarsintoihin Juice Leskinen osallistui kolme kertaa ja lopulta voitti sen sanoittamallaan kappaleella ”Nuku pommiin” (1982). Kappaleen on säveltänyt Jim Pembroke ja sen lauloi Kojo – napaten Eurovision loppukilpailusta legendaariset nolla pistettä.

– 1980-luvun lopussa Juice käänsi The Rolling Stonesin ”Mother’s Little Helperin” suomeksi nimellä ”Meidän äiti imppaa”. Huumehuuruisen tekstin lauloi levylle Sielun Veljien säestämänä Pate Mustajärvi. Kirjassa Ismo Alanko ja Pate Mustajärvi kertovat tästä erikoisesta studiosessiosta, josta ei absurdeja piirteitä puuttunut, Forss vihjaa.

Yhteistyöstään Juicen kanssa kertovat myös mm. Pate Mustajärvi, Ismo Alanko, Heikki Silvennoinen, Hector, Freeman, Eija Ahvo, Jonna Tervomaa ja Paleface. Artistien tarinat yhteistyöstä tuovat esiin uusia ja tuntemattomia puolia huikean lahjakkaan, mutta myös ristiriitaisena henkilönä pidetyn Leskisen kanssa.

Tuntematon Juice Leskinen julkaistaan 17.10.2024.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Markus Niemi.

Timo Kalevi Forss (s. 1967) on helsinkiläinen tietokirjailija, joka on kirjoittanut mm. kirjat Gösta Sundqvist – Leevi and the Leavingsin dynamo (Into 2017), Leevi and the Leavings (Like 2022) ja The 69 Eyes (Like 2023). Forss on myös lauluntekijä. Hänen tekstejään ovat esittäneet mm. Vibrakööri, Danny, Freud, Marx, Engels & Jung, Muska ja Tumppi Varonen.