Kauppakamari selvittää yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja

Kauppakamarin elokuun lopulla avautuva TKI-investointiselvitys kartoittaa, kuinka aktiivisesti pohjoissavolaiset yritykset panostavat tällä hetkellä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia yritykset ovat tunnistaneet. Selvitys tarjoaa uutta tietoa muun muassa siitä, mitkä Pohjois-Savon kasvutoimialoista ovat tällä hetkellä TKI-intensiivisimpiä ja millaisia poikkitoimialaisia kasvumahdollisuuksia TKI-toiminnassa on nähtävissä.

"TKI-investoinnit ovat kriittisen tärkeitä alueemme yritysten kilpailukyvylle ja pitkän aikavälin kasvulle. Pohjois-Savossa on vahvat perinteet ja korkeaa osaamista vientiteollisuudessa, mikä luo kestävän pohjan myös alihankintaverkostojen uudistumiselle ja korkeampaan jalostusasteeseen tähtäävälle liiketoiminnalle", kertoo kasvujohtaja Tiina Hartikainen Kuopion alueen kauppakamarista.

TKI-investointiselvitykseen voivat osallistua sekä alueen pk-yritykset sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelujen tarjoajat. Yrityksiltä kartoitetaan mm. heidän nykyisiä TKI-investointejaan, tulevaisuuden suunnitelmiaan, TKI-infratarpeita ja mahdollisia innovaatiotoimintaan liittyviä haasteita.

"Haluamme kuulla suoraan yrityksiltä, mitä resursseja ja palveluita yrityksissä tarvitaan yrityslähtöisten TKI-investointien määrän kasvattamiseksi. Elinvoimainen investointiympäristö houkuttelee alueelle myös uusia toimijoita ja osaajia, minkä vuoksi on tärkeää, että tunnistamme alueelliset vahvuutemme ja mahdollisesti ratkaistavat haasteemme", täydentää Hartikainen.

Selvityksen tulokset tulevat osaltaan toimimaan tärkeänä lähtökohtana alueen TKI-toiminnan kehittämiselle. Tavoitteena on tiivistää yritysten ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä tunnistamalla toimintamalleja, jotka vastaavat entistä paremmin yritysten kehitystarpeisiin arjessa.

Kyselyn toteutusta koordinoi kauppakamarin toimeksiannolla konsulttitalo BearingPoint Oy. Sähköiseen kyselyyn pääsee vastaamaan verkkolinkin kautta: https://survey.bearingpoint.com/index.php?r=survey/index&sid=853358&lang=fi. Kysely on avoinna su 15.9.2024 saakka.

TKI-investointiselvitys on toteuttaa kauppakamarin Kasvu³-strategiaa, jonka tavoitteena on Pohjois-Savon kestävä kasvu yritysten määrän kasvuun, työpaikkojen määrän kasvuun, väestön määrän kasvuun ja investointien määrän kasvuun keskittymällä. Elinkeinoelämän tahtotilana on, että Pohjois-Savo on kiinnostavin ja innovatiivisin investointikohde vuoteen 2030 mennessä.

TKI-investointiselvitys on osa Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaa Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys -hanketta (hankekoodi A91005 / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)).

Lisätiedot ja yhteydenotot:



Tiina Hartikainen, kasvujohtaja

Kuopion alueen kauppakamari

tiina.hartikainen@kuopiochamber.fi

044 513 2904