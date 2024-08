Sofia Virta kyseenalaistaa pääministeri Orpon johtajuuden – hallitus ei saa rivejään suoriksi edes rasismia vastaan

Pääministeri Petteri Orpo sanoi aiemmin tänään, että jokainen hallituspuolueen edustaja, jokainen ministeri ja eduskuntaryhmä sitoutui tähän ohjelmaan. Orpo kuitenkin esitteli kampanjan yksin, ilman muiden hallituspuolueiden edustajia. Riikka Purra ilmoitti tiistaina, että perussuomalaiset eivät todennäköisesti osallistu hallituksen rasismin vastaiseen kampanjaan.

– Toisiksi suurin hallituspuolue ei näillä näkymin ole mukana hallituksen omassa rasismin vastaisessa kampanjassa. Pääministeri Orpon johtajuus tässäkin teemassa on jo aiemmin näyttänyt heikolta, nyt se tuntuu olevan olematonta, Virta toteaa.

Virran mukaan on käsittämätöntä, että perussuomalaiset eivät sitoudu oman hallituksensa rasismin vastaiseen kampanjaan.

– Olen ennenkin sanonut, että tämän hallituksen kohdalla puheita kyllä riittää mutta missä ovat teot. Hallituksen rasisimin vastainen kampanja on pelkkää sananhelinää, jos ensinnäkään siihen eivät sitoudu kaikki hallituspuolueet ja toiseksi jos samalla tehdään rasistista politiikkaa eli täysin päinvastaista päätöksentekoa, kuin mitä kampanjassa luvataan, Virta sanoo.

Virran mukaan samalla kun hallitus toteuttaa rasismin vastaista kampanjaansa, se on tekemässä rasistista, syrjivää ja epäinhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa.

– Hallitus esittää vastaanottorahan pienentämistä. Hallitus aikoo maksaa pienempää työttömyystukea kielitaidottomille ja heittää työttömän maahanmuuttajan maasta ulos, jos työpaikkaa ei löydy kolmessa kuukaudessa. Hallitus haluaa luopua varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnitelmista. Hallitus on rajoittamassa paperittomien oikeutta välttämättömään terveydenhuoltoon. Hallitus kiristää kansalaisuuden ehtoja, Virta listaa.

– Tämän taustan huomioon ottaen on aika ironista, että hallituksen kampanjan nimi on ‘Me puhumme teoin’. Tekoja kyllä on, mutta ne ovat kampanjan tavoitteisiin nähden päinvastaisia. Kysynkin pääministeri Orpolta, että eikö hän todella itse näe hallituksensa puheiden ja tekojen ristiriitaa vai eikö hänen johtajuutensa vain riitä laittamaan hallituksen rivejä suoriksi, Virta ihmettelee.